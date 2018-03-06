«Система» выполнила условия мирового соглашения с «Роснефтью»

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«Роснефть» и «Система» отзовут все требования друг к другу Максим Стулов / Ведомости

АФК «Система» перечислила «Башнефти» («дочка» «Роснефти») 40 млрд руб., сообщила в понедельник корпорация. Это последний транш в рамках исполнения мирового соглашения – всего компания Владимира Евтушенкова должна была выплатить 100 млрд руб. до конца марта. Таким образом АФК выполнила свои обязательства досрочно. Первый платеж был перечислен в конце декабря 2017 г. – 20 млрд руб., затем в феврале – еще 40 млрд. Деньги были привлечены у Российского фонда прямых инвестиций и Газпромбанка, а также в Сбербанке. На конец сентября 2017 г. чистый долг «Системы» без учета «дочек» составлял 99,5 млрд руб. «Система» выполнила все свои финансовые обязательства по мировому соглашению в полном соответствии с его условиями, указывает компания. В течение трех рабочих дней с даты исполнения «Системой» своих обязательств стороны должны подать заявления об отказе от ранее поданных друг к другу исков и снятии обеспечительных мер по искам в отношении активов АФК «Система» и ее «дочки» «Система-инвест», говорится в сообщении. Каждая из сторон отказывается от всех других имущественных требований к иным сторонам мирового соглашения, которые возникли или могут возникнуть в будущем в связи с исками, уточняется там же. Представитель «Роснефти» не ответил на запрос.

Судебное разбирательство между «Роснефтью» и «Башнефтью» с одной стороны и структурами Евтушенкова с другой началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у АФК и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. Затем «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., а в декабре подала дополнительный иск о возмещении 131,6 млрд дивидендов. В качестве обеспечительных мер по искам суд заморозил почти все активы «Системы». Мировое соглашение между сторонами Арбитражный суд Башкирии утвердил 26 декабря. Его удалось достичь после беседы Евтушенкова с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным на встрече в Кремле президента Владимира Путина с представителями крупного бизнеса.

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