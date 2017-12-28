АФК «Система» перечислила «Башнефти» первый платеж по условиям мирового соглашения
Дочерняя компания АФК «Система» - «Система-инвест» - перечислила «Башнефти» первый платеж в рамках мирового соглашения. Платеж в размере 20 млрд руб. перечислен, подтвердил ТАСС представитель корпорации Сергей Копытов.
Последующие платежи по соглашению будет совершать сама АФК «Система», добавил он.
Арбитражный суд Башкирии 26 декабря утвердил мировое соглашение «Роснефти», «Башнефти» и министерства земельного имущества Башкирии с АФК «Система» и «Система-инвестом». АФК должна выплатить истцам 100 млрд руб.