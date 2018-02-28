Сбербанк может заплатить 262 млрд рублей дивидендов

Президент Сбербанка Герман Греф Евгений Разумный / Ведомости

Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 38,2% больше результатов позапрошлого года, следует из отчетности госбанка.

У аналитиков прогнозы по заработкам Сбербанка существенно различались. Самые высокие ожидания были у JPMorgan – 774 млрд руб. Чуть меньше прогноз был у БКС – 763 млрд руб. Аналитики «Уралсиба» ожидали 744,3 млрд руб., Societe Generale - 736,9 млрд руб., «Атона» - 685 млрд руб.

Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе президент Сбербанка Герман Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Решение будет приниматься в конце марта - начале апреля, уточнил он.

Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить Центробанк (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2017 г. в апреле, сообщил Греф в ходе телеконференции в среду. «В целом моя позиция: нам не нужно много капитала, и мы были бы счастливы платить больше дивидендов нашим акционерам. И сейчас мы пытаемся говорить об этой мотивации с нашим менеджментом, с советом директоров, потому что сейчас наша команда очень мотивирована на рост рыночной капитализации», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В бюджете этого года заложено, что ЦБ перечислит 150 млрд руб. поступлений от дивидендов на акции Сбербанка. В середине февраля министр финансов Антон Силуанов предупредил, что бюджет получит меньше, но «незначительно, это не будет критически для доходов бюджета» (цитата по «Интерфаксу»). «Мы договорились, что будем постепенно двигаться к заветной черте (50% прибыли по МСФО на дивиденды. - "Ведомости"), но с учетом анализа ситуации с достаточностью капитала», - сообщил Силуанов.

По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), а за 2015 г. - 20% (44,5 млрд руб.).

К 11.17 мск обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже подешевели на 0,77% до 276,08 руб., привилегированные - на 0,89% до 229,13 руб.

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