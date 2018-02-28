Финансы / Банки

Сбербанк может заплатить 262 млрд рублей дивидендов

В 2017 году госбанк заработал рекордные 749 млрд рублей чистой прибыли
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Сбербанк за 2017 г. заработал рекордные 748,7 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. Это на 38,2% больше результатов позапрошлого года, следует из отчетности госбанка.

У аналитиков прогнозы по заработкам Сбербанка существенно различались. Самые высокие ожидания были у JPMorgan – 774 млрд руб. Чуть меньше прогноз был у БКС – 763 млрд руб. Аналитики «Уралсиба» ожидали 744,3 млрд руб., Societe Generale - 736,9 млрд руб., «Атона» - 685 млрд руб.

Из чистой прибыли по МСФО Сбербанк платит дивиденды акционерам. В январе президент Сбербанка Герман Греф говорил, что по итогам 2017 г. госбанк, скорее всего, направит на дивиденды 35% чистой прибыли. Решение будет приниматься в конце марта - начале апреля, уточнил он.

Исходя из этой доли, на выплаты акционерам Сбербанк может направить около 262 млрд руб. Из них половину – около 131 млрд руб. – может получить Центробанк (у регулятора 50% плюс 1 акция Сбербанка), который перечисляет 90% своей прибыли в бюджет.

Наблюдательный совет рассмотрит вопрос о размере дивидендов за 2017 г. в апреле, сообщил Греф в ходе телеконференции в среду. «В целом моя позиция: нам не нужно много капитала, и мы были бы счастливы платить больше дивидендов нашим акционерам. И сейчас мы пытаемся говорить об этой мотивации с нашим менеджментом, с советом директоров, потому что сейчас наша команда очень мотивирована на рост рыночной капитализации», - сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

В бюджете этого года заложено, что ЦБ перечислит 150 млрд руб. поступлений от дивидендов на акции Сбербанка. В середине февраля министр финансов Антон Силуанов предупредил, что бюджет получит меньше, но «незначительно, это не будет критически для доходов бюджета» (цитата по «Интерфаксу»). «Мы договорились, что будем постепенно двигаться к заветной черте (50% прибыли по МСФО на дивиденды. - "Ведомости"), но с учетом анализа ситуации с достаточностью капитала», - сообщил Силуанов.

По итогам 2016 г. Сбербанк направил на дивиденды 25% чистой прибыли (135,5 млрд руб.), а за 2015 г. - 20% (44,5 млрд руб.).

К 11.17 мск обыкновенные акции Сбербанка на Московской бирже подешевели на 0,77% до 276,08 руб., привилегированные - на 0,89% до 229,13 руб.

«В России клиенты божественные» – так говорил Герман Греф

Комментарии  ()
murashka
09:12 28.02.2018
Далее медвежий тренд? Валиться уже некому...
00
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике