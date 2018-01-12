На чем можно заработать в 2018 году

Статья опубликована в № 4485 от 12.01.2018 под заголовком: Инвестиции за три моря

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Минувший год не принес розничным инвесторам баснословных прибылей Андрей Гордеев / Ведомости

Минувший год не принес розничным инвесторам баснословных прибылей. Доходы от вложений в российские ликвидные активы не превысили и 50%. Убытки, впрочем, тоже.

Нефть подорожала почти на 18%, но рублю не удалось заметно укрепиться. По отношению к рублю евро стал дороже почти на 8%, фунт стерлингов – на 4,2%. А вот доллар подешевел к рублю на 5%, иена – на 1,3%, швейцарский франк – на 0,7%.

Год назад в некоторых банках из топ-50 можно было разместить рубли под 9,5–10% годовых, доллары – под 2–2,5%, евро – под 1–1,5%. Поэтому максимальной оказалась доходность рублевых депозитов. Вклады в евро принесли 9,4% дохода. А вот долларовые депозиты лишили вкладчиков как минимум 2,5% вложенных средств.

Обогнать вклады смогли немногие ценные бумаги. Год назад аналитики прогнозировали рост российского рынка акций на 10–20%, но индекс Московской биржи снизился на 5%, долларовый индекс РТС прибавил лишь 0,2%. Более половины бумаг на бирже подешевели.

Вырасти в разы, как в 2016 г., ликвидным акциям не удалось. Лучшие из них: «Яндекс» (+52%), привилегированные акции Сбербанка (+46%), НЛМК (28%). Аутсайдером стали бумаги АФК «Система» – на них инвесторы потеряли почти половину вложений, на акциях «Магнита» – 42%, ВТБ – 36%.

Снижение инфляции до рекордных 2,5% позволило ЦБ за год опустить ключевую ставку с 10 до 7,75%. Это сыграло на руку держателям рублевых облигаций. «Доходность бумаг последовательно снижалась, а цены росли вместе с ключевой ставкой», – отмечает аналитик IFC Markets Дмитрий Лукашов. По его расчетам, за 2017 г. доход от вложений в длинные облигации федерального займа (ОФЗ) с учетом выплаченных купонов достигал 16%.

Выстрелили бумаги некоторых проблемных компаний, которые смогли справиться с трудностями. Лукашов приводит в пример биржевые облигации банка «Пересвет» 4-го выпуска: годовой доход от вложений в них мог превышать 300%.

Из драгоценных металлов порадовал инвесторов только палладий. Он подорожал на 56% до $1061 за тройскую унцию. Мировая цена золота выросла на 13% до $1302, серебра – на 6,3% до $16,95. Владельцам обезличенных металлических счетов в палладии (металл на них учитывается по ценам ЦБ) удалось заработать около 34%. Из-за падения доллара золото на счетах подорожало лишь на 5%. Владельцы серебряных счетов лишились 2% вложений, платиновых – 8%.

Прогнозы на год

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