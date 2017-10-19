Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

Michael Nagle / Bloomberg

На торгах 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на территорию других стран, частный трейдер, попросивший не называть его имени, заработал десятки процентов – у него были открыты короткие позиции по индексу РТС на 2000 контрактов. Он решил и дальше играть на понижение – ситуация на Украине обострялась, Запад стал вводить против России санкции. Но к июню рынок прибавил почти 30%. «Все это время я продолжал бороться за свою позицию, но на самом деле – за свое самомнение, в итоге ушла не только прибыль, потери превысили 50%», – рассказал он «Ведомостям»

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