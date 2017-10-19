Финансы
Галерея
Персональные финансы

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

«Ведомости» собрали рекомендации профессиональных управляющих, как вести себя на рынке
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото