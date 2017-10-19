Эмоции – главный враг трейдера и инвестора
«Ведомости» собрали рекомендации профессиональных управляющих, как вести себя на рынке
«Единственный ваш соперник в биржевой торговле – вы сами. Эмоциям нет места на рынке. Ни отрицательным, ни положительным. В противном случае – всегда потери», – говорит Михаил Ханов, управляющий директор ИК «Норд капитал»
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«Никакие внезапные события, такие как Brexit или президентские выборы в США, не нанесут вашему счету такого ущерба, как вы сами. Наибольшие потери бывают именно от эмоций и чрезмерной уверенности в том, что «прав именно я, а не рынок», – добавляет Ханов
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«Любая потеря мыслительного равновесия ведет к быстрой потере капитала. Есть ряд клиентов, которых называют рыночными наркоманами. Они приносят деньги, проигрывают от половины и больше. И приносят снова. И снова проигрывают. Минус 50-70% за полгода-год для них – нормальный темп», – говорит Андрей Хохрин, начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих кэпитал менеджмент»
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На торгах 3 марта 2014 г., после того как Совет Федерации разрешил президенту РФ вводить войска на территорию других стран, частный трейдер, попросивший не называть его имени, заработал десятки процентов – у него были открыты короткие позиции по индексу РТС на 2000 контрактов. Он решил и дальше играть на понижение – ситуация на Украине обострялась, Запад стал вводить против России санкции. Но к июню рынок прибавил почти 30%. «Все это время я продолжал бороться за свою позицию, но на самом деле – за свое самомнение, в итоге ушла не только прибыль, потери превысили 50%», – рассказал он «Ведомостям»
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«Для неподготовленного человека очень болезненно оказаться неправым. Когда рынок идет против него, он может, испытывая гнев, усреднять свою убыточную позицию, используя маржинальные средства. Это может привести к разорению», – говорит Евгений Малыхин, директор инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»
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«Способ борьбы с подобной проблемой простой – глубокая вера в то, что на рынке может произойти что угодно. Для большинства людей эмоции – это некие террористы, они захватывают разум, дальше человека действует автоматически. Существуют специальные практики, как поставить некий буфер между эмоциями и действиями», – добавляет Малыхин
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«Главные эмоции, работающие против инвестора, – жадность, страх и самоуверенность. Жадность заставляет нас реагировать на рекламу «заработай на машину на бирже за 3 месяца», страх – продавать активы на самом дне, а самоуверенность – считать себя гуру по выбору лучших акций. Счастлив тот инвестор, который понял, что биржевой гуру из него не получится», – считает Виталий Бутбаев, основатель Velstand Capital
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«В кризис 2008 г. инвесторы теряли до 80-90% стоимости портфелей, поддавшись панике и продавая акции по любым ценам. В декабре 2007 г. акции Сбербанка стоили 101-109 руб., а в октябре 2008 г. – менее 17 руб. Увидев такое падение, можно было предположить, что Сбербанк приостановил работу, но это же не так», – приводит пример Алексей Хохлов, начальник тренингового центра «Открытие брокер»
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19.10.2017 акции Сбербанка стоили 192,2 руб. «Важно иметь достаточно длинный горизонт, чтобы дождаться более адекватной оценки. Уоррен Баффетт не зря говорит, что рынок часто показывает совершенно разные цены за одно и то же состояние бизнеса», – напоминает Тимур Турлов, гендиректор ИК «Фридом финанс»
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«Инвестирование должно строиться на холодном расчете. Самая распространенная ошибка – когда начинающий инвестор, видя падение рынка, паникует и продает бумаги только на основании того, что видит на графике. Не понимая ни причин падения, ни последствий своих скоропалительных решений», – говорит Константин Кирпичев, начальник управления продаж и маркетинга УК «Райффайзен капитал»
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Но на этом злоключения могут не закончиться. «Совсем плохо, когда инвестор, продав "внизу" и снова видя отрастающий график, начинает покупать, но уже сильно выше точки выхода. И так по несколько раз. Существует жесткий термин для таких инвесторов, "попал на пилу", "его распилило"», – добавляет Кирпичев
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«На финансовых рынках значительную роль играет случай, – уверен Александр Головцов, начальник управления аналитических исследований УК «Уралсиб». – Поэтому как паника, так и эйфория время от времени могут приносить позитивный эффект. Например, те, кто в начале 2014 г. испугался, продал российские акции и купил доллары, как минимум избежали серьезных убытков в долларовом выражении, а в рублях хорошо заработали. И далеко не все эти люди следили за фундаментальными факторами, значительной части просто повезло»
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«Ставьте разумные цели. Банк дает 9%? Поставьте цель – для начала переиграть банк. Там неглупые люди. Попробуйте сперва оказаться лучше них, – советует Хохрин из “Цериха”. – Получилось? Наращивайте ставку. И помните: единственный человек, на протяжении десятилетий сумевший удерживать доходность на уровне 20% годовых (всего-то!) – Джордж Сорос»
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