От торговой войны между США и Китаем может пострадать Европа
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Сильно зависящие от экспорта экономики стран ЕС попали под перекрестный огонь
Одной из главных жертв торговой войны между США и Китаем может стать Европа, экономика которой сильно зависит от международной торговли. Поэтому многие инвесторы уже начали выводить средства из фондов европейских акций и облигаций, а котировки акций местных экспортеров снизились.
Европе угрожает ряд прямых и косвенных торговых рисков. США уже ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС, а президент Дональд Трамп пригрозил так же поступить с автомобилями, ключевой статьей экспорта Германии. Но даже если Европа избежит введения новых пошлин, глобальные цепочки поставок местных компаний могут пострадать из-за торгового конфликта между США и Китаем.
Экспорт товаров и услуг обеспечивает 27% ВВП еврозоны, тогда как в США этот показатель равен 12%, а в Китае – 21%, по данным ЕЦБ. Эти две страны – крупнейшие экспортные рынки для Европы, и если их экономика пострадает в результате торговой войны, это обязательно на ней отразится. «Европа очень чувствительна к ситуации в торговле и мировой экономике, – говорит экономист Pictet Wealth Management Томас Костерг. – Она всегда попадает под перекрестный огонь».
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