Торговая война с Китаем ударит по простым американцам
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
До сих пор торговые конфликты США с другими странами почти не отражались на американских потребителях, но президент Дональд Трамп готов нарушить традицию. Если уже объявленные пошлины на китайский импорт касаются в основном сырья и комплектующих, то дополнительные наверняка распространятся на потребительские товары.
Когда 15 июня Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на китайский импорт стоимостью $50 млрд, он пообещал, что они не коснутся таких популярных у потребителей товаров, как мобильные телефоны и телевизоры. Но повторить такое обещание ему будет трудно, отмечает FT. В понедельник Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $200 млрд, а если Пекин на них ответит, то еще на $200 млрд. Учитывая, что США в 2017 г. импортировали из Китая товаров на $505 млрд, Белому дому вряд ли удастся составить новый крупный список, в который не войдут основные категории потребительских товаров.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}