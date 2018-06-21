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Торговая война с Китаем ударит по простым американцам Damir Sagolj / Reuters

До сих пор торговые конфликты США с другими странами почти не отражались на американских потребителях, но президент Дональд Трамп готов нарушить традицию. Если уже объявленные пошлины на китайский импорт касаются в основном сырья и комплектующих, то дополнительные наверняка распространятся на потребительские товары.

Когда 15 июня Трамп объявил о введении 25%-ных пошлин на китайский импорт стоимостью $50 млрд, он пообещал, что они не коснутся таких популярных у потребителей товаров, как мобильные телефоны и телевизоры. Но повторить такое обещание ему будет трудно, отмечает FT. В понедельник Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $200 млрд, а если Пекин на них ответит, то еще на $200 млрд. Учитывая, что США в 2017 г. импортировали из Китая товаров на $505 млрд, Белому дому вряд ли удастся составить новый крупный список, в который не войдут основные категории потребительских товаров.