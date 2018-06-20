Статья опубликована в № 4591 от 20.06.2018 под заголовком: Торговая война США на руку «Газпрому»
«Газпром» получил неожиданную помощь от США
Начатая администрацией Трампа торговая война может укрепить позиции российской компании в Европе
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Эксперты не видят угроз в ближайшем будущем для поставок российского газа в Европу
Gleb Garanich / Reuters
Впервые в истории экспорт российского газа в дальнее зарубежье за первое полугодие календарного года может превысить 100 млрд куб. м. Чтобы выйти на этот уровень, «Газпрому» во второй половине июня необходимо поставить в Европу и Турцию 6,4 млрд куб. м. Это на 10,9% меньше показателя аналогичного периода 2017 г.
Учитывая, что в первой половине июня экспорт российского газа опережал соответствующий показатель прошлого года на 4,1%, а накопленным итогом с начала 2018 г. в дальнее зарубежье было поставлено 93,6 млрд куб. м, сценарий, в котором «Газпром» не достигает планки в 100 млрд куб. м к концу месяца, представляется исключительно маловероятным, считает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко.
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