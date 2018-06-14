«Газпром» нашел защиту от «Нафтогаза»

Валерий Шарифулин/ТАСС

В четверг «Газпром» сообщил, что 13 июня апелляционный суд округа Свеа приостановил исполнение решения стокгольмского арбитража, которое касается транзитного контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом». Ходатайство было подано 7 июня 2018 г., пишет «Газпром», в связи с обжалованием арбитражного решения по транзитному контракту и «попытками «Нафтогаза» до рассмотрения жалобы по существу начать процедуру принудительного исполнения этого решения в различных юрисдикциях», говорится в официальном сообщении «Газпрома».

«Нафтогаз» указал, что приостановка решения по транзитному контракту временная, решение вынесено без уведомления о нем украинской компании и «Нафтогаз» будет настаивать на его пересмотре. «Решение не приводит к автоматической отмене существующих решений в различных юрисдикциях, в результате которых были наложены аресты на активы "Газпрома". Оно не приводит к отмене решений арбитража и не дает "Газпрому" право требовать у "Нафтогаза" возвращения $2,1 млрд, которые уже засчитаны решением арбитража в качестве компенсации «Нафтогазу», настаивает украинская компания.

«В соответствии с законом Швеции «Об арбитраже» приказ апелляционного суда не может быть обжалован», - сообщает «Газпром». Вынесенное апелляционным судом решение лишает «Нафтогаз» основания для попыток ареста активов российской компании за рубежом, подчеркивает российская компания. Это будет использовано в качестве мотивировочной части при обжаловании уже наложенных на активы российской компании в Швейцарии и Нидерландах обеспечительных мер.

29 мая по инициативе «Нафтогаза» начался процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома», которые – по решению стокгольмского арбитража – российская компания должна выплатить «Нафтогазу» в качестве компенсации. Уведомление о замораживании активов по долгу российской компании перед «Нафтогазом» было получено Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток – 2», 100% принадлежит «Газпрому»), зарегистрированной в Швейцарии. Также приставы появлялись в офисе Nord Stream AG (оператор «Северного потока»), рассказывал собеседник «Ведомостей», близкий к «Газпрому»: их появление было связано с арбитражным разбирательством «Газпрома» и «Нафтогаза».

5 июня «Нафтогаз» сообщил, что аресты активов российской компании продолжились, на этот раз на территории Нидерландов. В качестве обеспечительных мер по иску были заморожены доли «Газпрома» в семи его дочерних компаниях, зарегистрированных в этой юрисдикции. «Газпром» информацию о появлении приставов в своих швейцарских и голландских «дочках» не опровергал, но оба раза подчеркивал, что официальных уведомлений об этом не получал и будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Наложение арестов на активы «Газпрома» украинская компания мотивировала отказом российской компании добровольно выплачивать компенсацию в размере $2,56 млрд и накопившиеся на эту сумму пени ($0,5 млн в день).

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. По решению о транзитном контракте – исполнение которого сейчас приостановлено, – «Нафтогазу» присудили компенсацию в сумме $4,63 млрд США за недопоставку «Газпромом» согласованных объемов газа для транзита. «Это решение соответствует нашим ожиданиям. Оно означает, что «Нафтогаз» может продолжать успешно развиваться на благо народа Украины», – говорил предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев. «С учетом итогов двух разбирательств в отношениях «Газпрома» и «Нафтогаза» по поставкам и транзиту возник существенный дисбаланс, нарушающий базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт», – реагировал на вынесение второго решения «Газпром».

По сумме двух решений арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд штрафа и в течение 2018-2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно (плата за транзит – $2,35 млрд в год). Решение было принято 28 февраля и в тот же день вступило в силу. «Газпром» в течение марта подал апелляции на оба решения. Параллельно российская компания инициировала досрочное расторжение обоих соглашений.

Обжалование «Газпромом» решений Стокгольма не отменяет обязательности их выполнения, неоднократно подчеркивал «Нафтогаз». Если российская компания не выплатит штраф добровольно, «Нафтогаз» будет добиваться этого через суды в Европе, говорил в марте Коболев.

30 мая президент Украины Петр Порошенко сказал, что процесс взыскания «перешел в практическую плоскость», и сообщил, что аресты имущества «Газпрома» планируются не только в Швейцарии и Нидерландах, но еще как минимум в Великобритании.

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