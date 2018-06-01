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Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Компания недели: «Газпром»

Почему конфликт «Газпрома» и «Нафтогаза» никак не закончится

Экономическая логика в действиях компаний не прослеживается — только политическая
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«Оставь надежду всяк сюда входящий», – гласит приглашение на вратах преисподней, по крайней мере в версии небезызвестного итальянца. Наблюдая за новым витком противостояния «Газпрома» и «Нафтогаза», можно руководствоваться тем же слоганом. И это уже ни разу комедию в привычном понимании слова не напоминает – все по канонам произведения Данте. Это не смешно.

Еще три месяца назад могло показаться, что длившийся годами конфликт двух компаний близок к завершению. Воинственная риторика топ-менеджеров постепенно сходила на нет. Обещания полностью выключить транзит российского газа через Украину после 2019 г. незаметно сменились сдержанными прогнозами, в каких объемах он сохранится. В самой трубе газа тоже прибавилось – в течение 2017 г. по ней было прокачано 93,4 млрд куб. м газа. Рекорд за последние шесть лет, хотя и не контрактные 110 млрд куб. м, конечно.

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