Украина начала процедуру взыскания штрафа с «Газпрома»

Акции операторов "Северного потока" и "Северного потока – 2" уже заморожены, утверждает источник Евгений Разумный / Ведомости

Арбитражный процесс между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в Стокгольме может затронуть акции проектных компаний газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщил в среду утром «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в отрасли. По словам собеседника агентства, акции проектных компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG уже заморожены.

«Нафтогаз» начал процесс взыскания с «Газпрома» $2,6 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем, сообщило чуть позднее агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в украинском правительстве. По его словам, соответствующую работу «Нафтофгаз» проводит в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании, ссылаясь на ст. 5 Нью-йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. «Газпром» наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест», – отметил собеседник агентства.

Официального подтверждения информации об аресте акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG нет. Представитель Nord Stream AG отказался от комментариев. Близкий к одной из компаний источник «Ведомостей» сказал, что днем 29 мая приставы были в офисе Nord Stream AG и их появление было связано с арбитражным разбирательством.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и прямых поставках газа на Украину длилось с 2014 г. Арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд штрафа и в течение 2018-2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно (плата за транзит – $2,35 млрд в год). Если «Газпром» откажется добровольно выполнять решение арбитража, «Нафтогаз» будет готов начать процедуру взыскания штрафа через суд, говорил в конце марта коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

«Газпром» обжаловал оба решения и инициировал процедуру досрочного расторжения обоих контрактов. В конце мая «Газпром» направил в апелляционный суд округа Свеа (Швеция) еще одно заявление, в котором потребовал полной отмены решения арбитража по транзитному контракту. Холдинг объяснил свое требование подозрениями в серьезном нарушении шведского права. «Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом», – заявила компания.

Nord Stream AG («Газпром» владеет 51% акций, Wintershall и E.ON – по 15,5%, Gasunie и Engie – по 9%) управляет «Северным потоком», экспортным газопроводом из России в Европу через Балтийское море. Газопровод состоит из двух ниток мощностью 55 млрд куб. м в год, он поставляет российский газ напрямую европейским потребителям.

Nord Stream 2 AG полностью принадлежат «Газпрому». Компания строит газопровод «Северный поток – 2». Проект предполагает создание двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Запуск газопровода запланирован на конец 2019 г.