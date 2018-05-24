Еврокомиссия закрыла дело против «Газпрома»

Официальные претензии к «Газпрому» были выдвинуты в 2015 г. Nord Stream 2

Еврокомиссия сообщила, что закрыла антимонопольное дело в отношении «Газпрома». «Принятое сегодня решение снимает препятствия, созданные «Газпромом», которые мешают свободному перемещению газа в Центральной и Восточной Европе. Кроме того, наше решение устанавливает комплекс правил по будущему поведению «Газпрома», – сказала на пресс-конференции в Брюсселе член ЕК по конкуренции Маргарет Вестагер (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, эти правила обязывают российскую компанию «принять позитивные меры для усиления интеграции газовых рынков региона и способствовать реализации настоящего внутреннего рынка энергии в Европе». При их соблюдении комиссия согласна урегулировать спор без штрафа. «Принятое сегодня решение не закрывает дело. Напротив, «Газпром» должен начать сегодня соблюдать взятые обязательства», – добавила она.

Антимонопольное расследование в отношении «Газпрома» было инициировано Еврокомиссией в 2012 г. В злоупотреблении положением на рынке, в том числе в завышении цен, компанию обвинили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия и Болгария. Официальные претензии к «Газпрому» были выдвинуты в 2015 г., тогда же начались консультации с Еврокомиссией.

Изучались три эпизода на рынках Восточной и Центральной Европы – возможное «разделение» рынков со стороны «Газпрома», препятствия по диверсификации закупок газа и «несправедливое» ценообразование, сообщала комиссия.

Сегодня Европейская комиссия приняла решение о завершении расследования и о том, что не будет предпринимать дальнейших действий в связи с ним, говорится в сообщении «Газпрома». «Мы удовлетворены решением об урегулировании антимонопольного расследования <...> Мы убеждены, что принятое сегодня решение является наиболее приемлемым исходом для функционирования европейского газового рынка в целом», – прокомментировал заместитель предправления «Газпрома» Александр Медведев.

Условия ЕС для «Газпрома»

В сообщении Еврокомиссии перечислены условия (действуют 8 лет), которые должен будет выполнить «Газпром». Компания обязана снять контрактные ограничения для обеспечения свободного перемещения газа потребителям Центральной и Восточной Европы. Например, исключить требование о том, чтобы приобретенный газ использовался только на территории-местонахождении покупателя.

ЕС ждет, что «Газпром» предпримет шаги по интеграции газовых рынков, создаст необходимую инфраструктуру для транспортировки газа. Такая инфраструктура уже существует в Чехии, Венгрии, Польше и Словакии. Однако инфраструктура, соединяющая Болгарию, Эстонию, Латвию и Литву с соседними газовыми рынками ЕС, пока еще недостаточно развита, пишет Еврокомиссия. «Это ограничивает возможности клиентов «Газпрома» перепродавать свой газ в эти страны и из них, даже если у них есть свободные объемы», - говорится в сообщении.

Комиссия подчеркивает, что «Газпром», возможно, смог взимать более высокие цены в пяти государствах-членах (Болгарии, Латвии, Литве, Польше и Эстонии). Поэтому следующее условие - обеспечение конкурентных цен на российский газ для всех европейских стран. При этом ЕК подчеркивает, что клиенты «Газпрома» в Центральной и Восточной Европе могут требовать снижения цены, если она выше, чем у западноевропейских потребителей российского газа.

Кроме того, «Газпром» обязался отказаться от использования доминирующего положения на рынках ЕС для получения контроля над газовой инфраструктурой и от требования компенсаций от Болгарии из-за прекращения проекта «Южный поток», добавила Маргрет Вестагер на пресс-конференции, передает ТАСС.

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