«Газпром» сообщил о вмешательстве неизвестного лица в спор с «Нафтогазом»

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад Sergei Chuzavkov / AP

Решение Стокгольмского арбитража в пользу «Нафтогаза Украины» по спору с «Газпромом» должно быть отменено - «Газпром» отправил соответствующее заявление в апелляционный суд округа Свеа (Швеция), объявила сегодня российская компания. Причина - обнаруженное в решении серьезное нарушение шведского права, дающее основание для его полной отмены.

«Дополнительное изучение текста решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом. Очевидно, что никто не имеет права подменять арбитров. Непосредственное вынесение решения арбитрами имеет чрезвычайно высокое значение для сторон спора, и вмешательство посторонних людей в процесс вынесения решения является грубым нарушением арбитражного соглашения», - заявил «Газпром».

Дополнительных комментариев «Газпром» пока не предоставил. «Ведомости» направили запрос в «Нафтогаз Украины».

Спор компаний касается условий контракта о транзите газа, заключенного восемь лет назад. 28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение, согласно которому с момента подписания контракта «Нафтогаз» недополучил за транзит $4,63 млрд. Помимо этого арбитры обязали «Газпром» до окончания действия контракта в 2019 г. оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно. 30 марта «Газпром» подал жалобу на решение Стокгольмского арбитража, потребовав частично отменить его из-за «существенных процессуальных нарушений».

После решения суда «Газпром» направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины». Украинская компания не намерена расторгать контракты, действующие до 2019 г., указывая, что в одностороннем порядке расторжение невозможно.