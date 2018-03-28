«Газпром» и «Нафтогаз» никак не договорятся

1 марта «Газпром» отказался возобновлять прямые поставки газа на Украину Sergey Bobok / AFP

Представители «Газпрома» и НАК «Нафтогаз Украины» на прошлой неделе провели переговоры о расторжении контракта на поставку газа, сообщил 27 марта зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. «Кроме того, – сказал он, – «Газпром» еще раз уведомил «Нафтогаз», что будет оспаривать решение стокгольмского арбитража по транзитному контракту – апелляция будет подана до конца марта». Пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила, что встреча с «Газпромом» состоялась, но к договоренностям компании прийти не смогли. «Газпром» объяснил, что отказывается возобновлять поставки газа в Украину, – сообщил «Нафтогаз», – несмотря на решение по контракту на поставку, которое трибунал [Стокгольмский арбитражный суд] принял в декабре».

Одной из тем было дополнительное соглашение к контракту на прямые поставки газа на Украину, знают два собеседника «Ведомостей», знакомых с ходом переговоров. Один из них говорит, что подписано соглашение не было – из-за разногласий, что должно учитываться в поставках на Украину. «Газпром» настаивает, что его поставки самопровозглашенным ДНР и ЛНР должны быть признаны и, видимо, оплачены «Нафтогазом», объясняет он, а «Нафтогаз» учитывать их не хочет.

«Газпром» сообщал, что считает дополнительное соглашение обязательным условием возобновления поставок. Следующие переговоры назначены на апрель, сообщает «Нафтогаз». До этого прямых поставок российского газа на Украину, видимо, не будет. Официальный представитель «Газпрома» не комментирует ход переговоров. «Нафтогаз» на запрос «Ведомостей» не ответил.

«Газпром» и «Нафтогаз» договорились в январе 2009 г. о поставках на Украину 40 млрд куб. м газа в 2009 г., а с 2010 по конец 2019 г. – 52 млрд куб. м в год. С 2012 г. «Нафтогаз» не выбирает контрактный газ, в 2014 г. соглашение стало предметом разбирательства в стокгольмском арбитраже. В ноябре 2015 г. «Нафтогаз» прекратил прямые закупки российского газа. «Газпром» все это время поставляет газ самопровозглашенным ДНР и ЛНР, но «Нафтогаз» эти поставки признавать отказывался.

Стокгольмский арбитраж снизил контрактные обязательства «Нафтогаза» покупать российский газ более чем в 10 раз. Дополнительное соглашение «Нафтогаз» считает обязательным условием для возобновления закупок у «Газпрома», говорилось в письме предправления «Нафтогаза» Андрея Коболева, отрывок которого опубликовал «Газпром»: «Компания видит возможным <...> начало отбора газа после того, как условия контракта будут полностью адаптированы с учетом указанного выше финального решения [арбитров]».

В январе и феврале дополнительное соглашение подписано не было. 1 марта «Газпром» отказался возобновлять прямые поставки газа на Украину. Российская сторона не могла начать поставки, потому что дополнительное соглашение к контракту не было согласовано, сообщал Медведев. «В этой ситуации мы, действуя в добросовестном ключе, полностью вернули поступившую от «Нафтогаза Украины» сумму [предоплаты за поставки в марте]», – сказал Медведев.

«Нафтогаз» в ответ назвал действия «Газпрома» шантажом и нарушением решения стокгольмского арбитража. Кроме того, отказ в возобновлении поставок может не позволить «Нафтогазу» исполнить даже уменьшенные обязательства по отбору российского газа по условию «бери или плати», обращал внимание Коболев. Признавать это нарушением контракта «Нафтогаз» не будет, предупредил Коболев.

В январе и феврале «Нафтогаз» не спешил с подписанием дополнительного соглашения, напоминает замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач: «А без него поставки не начнутся и скорее всего стороны не смогут согласовать его условия». Невозможность подписать дополнительное соглашение, считает Гривач, – одно из следствий несимметричных решений арбитража по контрактам на поставку и на транзит. В перспективе нового арбитражного разбирательства [о расторжении контрактов] возможность «Нафтогаза» выполнить даже скорректированные требования по отбору газа непринципиальна, полагает он.

Отказ «Газпрома» возобновлять поставки с 1 марта стал сюрпризом для всех, в том числе для «Нафтогаза», напоминает директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. «Возможно, отсутствие дополнительного соглашения стало лишь формальным поводом не возобновлять поставки. А главной причиной – решение Стокгольма по второму контракту [транзитному], которое «Газпром» счел несправедливым», – предполагает Маринченко. Стороны до сих пор не могут договориться об условиях дополнительного соглашения и это усугубляет ситуацию, считает эксперт. «Вероятность того, что «Нафтогаз» сможет отобрать даже 4 млрд куб. м газа, становится призрачной. Но станет ли это основанием для штрафных санкций со стороны «Газпрома», зависит от того, кто будет признан стороной, затянувшей подписание соглашения», – полагает Маринченко, вероятно, компании ждет еще одно арбитражное разбирательство.