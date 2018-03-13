«Газпром» назвал мотив разрыва контрактов с «Нафтогазом»

Алексей Миллер назвал мотив разрыва контрактов с «Нафтогазом» Sergei Karpukhin / Reuters

«Газпром» принял решение о расторжении контрактов с «Нафтогазом Украины», чтобы избежать миллиардов долларов штрафа, которые украинская сторона была намерена взыскать за оставшийся срок действия контракта», – сообщил предправления российской компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

28 февраля Стокгольмский арбитраж присудил НАК «Нафтогаз Украины» компенсацию в размере $4,63 млрд за невыполнение «Газпромом» транзитного контракта. Соглашение, подписанное сторонами в 2009 г., предусматривает, что «Газпром» должен прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м газа ежегодно. Но за истекший срок российская компания ни разу этого требования не выполнила. Накопленные за восемь лет недопоставки составили 216,1 млрд куб. м. И хотя контракт не предусматривал штрафных санкций, арбитраж решил, что «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» разницу. Размер компенсации оказался максимально возможным исходя из условий соглашения, в котором ежегодная расчетная стоимость транзита оценивалась в $2,35 млрд.

С учетом вынесенного в декабре 2017 г. решения по контракту о прямых поставках газа на Украину («Нафтогаз» должен доплатить за невыборку газа) арбитры обязали российскую компанию заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. При этом условия контракта на прямые поставки газа Стокгольм пересмотрел, снизив объемы газа обязательного к покупке по условию «бери или плати» в 10 раз. Условия же транзитного контракта арбитры оставили без изменений, фактически обязав «Газпром» в течение двух лет платить «Нафтогазу» еще по $2,35 млрд за транзит вне зависимости от того, сколько он прокачает в реальности.

«Газпром» назвал это решение «асимметричным», а продолжение действия контрактов «экономически нецелесообразным и невыгодным». «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», – говорил Миллер 2 марта. Уже 5 марта компания уведомила «Нафтогаз» о намерении расторгнуть контракты.

Комментируя решение Стокгольма, предправления «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что оно «соответствует ожиданиям» украинской компании и означает, что «Нафтогаз» может продолжать успешно развиваться на благо народа Украины». Если «Газпром» не будет выполнять обязательств по транзиту, «Нафтогаз» снова обратится в арбитраж и «отсудит у российской компании компенсацию», обещал Коболев 2 марта.

Оснований для нового обращения в суд по транзитному контракту у «Нафтогаза» пока нет. Они возникнут только в том случае, если «Газпром» проигнорирует решение Стокгольма и не будет платить за прокачку газа по территории Украины по $2,35 млрд ежегодно до окончания срока действия контракта в 2018–2019 гг.

Процедура расторжения контрактов через Стокгольмский арбитраж может занять полтора-два года, ожидает Миллер. Если Украина не начнет несанкционированный отбор газа, «для транзита в Европу через территорию Украины в настоящее время рисков никаких нет», считает предправления «Газпрома».