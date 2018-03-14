«Газпром» готов договариваться с «Нафтогазом» об изменении контрактов

Ранее найти компромиссное решение у компаний не получалось Валерий Шарифулин / ТАСС

«Нафтогаз Украины» сообщил «Газпрому» о готовности начать переговоры «в рамках процедуры расторжения действующих контрактов на поставку и транзит газа», сообщил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. Уведомление российская компания получила сегодня, 14 марта, добавил он. «Предполагаем эти переговоры провести в ближайшие дни», — сказал Медведев.

О том что российская компания инициирует процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку и транзит газа, предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил 2 марта. 5 марта «Нафтогаз» подтвердил, что получил от «Газпрома» соответствующее уведомление.

Возможность одностороннего расторжения соглашения на поставку и транзит газа договоры от 2009 г. не предусматривают. Стороны обязаны «стремиться разрешать между собой все споры и разногласия […] путем переговоров», говорится в документах. В случае с контрактом на транзит на попытку найти компромиссное решение компаниям отводится 45 дней, на поставки газа на Украину – 30 дней. Право вынести окончательное решение в споре Стокгольмскому арбитражу (здесь разрешаются все споры между контрагентами) передается, только если договориться «Нафтогаз» и «Газпром» в течение этого времени не смогут.

Станут ли новые переговоры формальным соблюдением буквы контрактов или стороны действительно готовы пойти на корректировку контрактов, пока непонятно. «Мы готовы [провести переговоры] и по-настоящему», – утверждает собеседник «Ведомостей» в «Газпроме». Но какие условия компания готова считать приемлемыми, для того чтобы не доводить дело до расторжения соглашений, он не уточняет. Представители «Газпрома» и «Нафтогаза» отказались от комментариев.

«Нафтогаз» подтвердил готовность к встрече, но не согласен разрывать контракты, о чем проинформирует «Газпром» на двусторонних переговорах, сообщил ТАСС со ссылкой на главного коммерческого директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. «Кроме того, мы послали "Газпрому" требование о пересмотре тарифа. На встрече, разумеется, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - добавил он.

Ранее найти компромиссное решение у компаний не получалось. С 2014 г. условия обоих контрактов были предметом разбирательства в Стокгольмском арбитраже. И именно решение арбитража стало причиной для начала процедуры расторжения.

В декабре 2017 г. арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа в Украину, обязав «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома». Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.

28 февраля Стокгольм принял решение по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Кроме того, сохранив условия соглашения в силе, Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Российская компания считает решение Стокгольма «асимметричным». Вердикт, который арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушил баланс интересов сторон, сообщал Миллер. Продолжение действия контрактов для «Газпрома» становится экономически нецелесообразным и невыгодным, объяснял он.