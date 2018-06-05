«Нафтогаз» начал взыскивать с «Газпрома» $2,6 млрд

Требование арестовать активы «Газпрома» – следствие решения Стокгольмского арбитража Евгений Разумный / Ведомости

«Нафтогаз» сообщил, что суд Нидерландов удовлетворил его требования и арестовал шесть из семи активов «Газпрома» в Нидерландах. Какие активы арестованы, неизвестно: представитель «Нафтогаза» отказался их назвать, а представитель «Газпрома» пообещал «Интерфаксу» предоставить комментарии только после тщательного изучения документов, если они официально поступят.

Требование арестовать активы «Газпрома» – следствие решения Стокгольмского арбитража, который в феврале обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,6 млрд, объясняет украинская компания. «Нафтогаз» обещал применить все доступные законные средства и инструменты, чтобы получить от «Газпрома» всю сумму.

У «Газпрома» в Нидерландах зарегистрировано семь активов, в том числе «Газпром геросгаз холдинг Б. В.», которому принадлежит 1,43% «Газпрома», следует из списка аффилированных лиц на конец I квартала 2018 г. Попал ли этот актив под арест, представитель «Нафтогаза» не сказал. Рыночная стоимость этого пакета – 49,4 млрд руб., или $793 млн по текущему курсу.

Коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко напоминает, что Стокгольмский арбитраж всего присудил $4,63 млрд компенсации за убытки, нанесенные нарушением условий транзитного контракта, фактически «Нафтогаз» уже получил $2,1 млрд – эти деньги засчитаны как плата за газ, поставленный «Нафтогазу» в 2014–2015 гг.

«Обременение акций и других активов «Газпрома» будет проведено в Швейцарии, Англии, Нидерландах, – обещал президент Украины Петр Порошенко в конце мая. – Мое четкое указание, чтобы мы не останавливались на этих трех странах, приложили максимум усилий, чтобы обеспечить выполнение поступления выигранных средств в Украину».

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г., арбитраж обязал российскую компанию выплатить «Нафтогазу» около $2,6 млрд штрафа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно (плата за транзит – $2,35 млрд в год). Решение принято 28 февраля и в тот же день вступило в силу.

«Газпром» с вердиктом не согласился, платить штраф не стал, подал апелляции на решения арбитров по обоим контрактам и инициировал досрочное расторжение соглашений. В конце мая «Газпром» и вовсе потребовал полной отмены решения по транзитному контракту на основании проведенной лингвистической экспертизы. Холдинг объяснил свое требование подозрениями во вмешательстве посторонних лиц в подготовку текста решения арбитража.

По решению арбитража пени за каждый день просрочки составляют около $0,5 млн. Таким образом, за весну «Газпрому» набежало еще около $45 млн.