«Нафтогаз Украины» приступил к аресту активов «Газпрома»
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Процесс принудительного взыскания $2,6 млрд c «Газпрома» «перешел в практическую плоскость», заявил 30 мая президент Украины Петр Порошенко. Накануне, 29 мая, зарегистрированная в Швейцарии Nord Stream 2 AG (оператор проекта «Северный поток – 2», 100% принадлежит «Газпрому») получила постановление о замораживании активов по долгу российской компании перед «Нафтогазом». Кроме того, заморожены акции «Газпрома» в Nord Stream AG, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на свои источники. Приставы на самом деле приходили в офис оператора «Северного потока», знает собеседник «Ведомостей», близкий к «Газпрому», их появление было связано с арбитражным разбирательством «Газпрома» и «Нафтогаза».
«Газпрому» известно, что «Нафтогаз» предпринимает на территории Швейцарии действия по принудительному исполнению решения стокгольмского арбитража. «Однако на текущий момент «Газпром» не получал никаких официальных уведомлений в рамках этой процедуры, поэтому подробные комментарии могут быть предоставлены только после тщательного изучения документов, когда они официально поступят в адрес «Газпрома», – сообщили в управлении информации российской компании. «Газпром» будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством», – сообщает компания.
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