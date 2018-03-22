«Газпром» подал апелляцию на решение суда по договору с «Нафтогазом»

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«Газпром» уже подавал в ноябре 2017 г. в швейцарский апелляционный суд заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины»
Евгений Разумный / Ведомости
«Газпром» подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швейцария). Компания добивается частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом Украины» в споре о контракте на поставки газа. Арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений, а также допустили серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении «Газпрома».
Решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, вынесенное 28 февраля, «Газпром» тоже не устраивает. Апелляция на него будет подана до конца марта, сказал «Ведомостям» близкий к компании человек.
В декабре 2017 г. арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа на Украину, обязав «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома». Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.
28 февраля Стокгольм принял решение по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Кроме того, сохранив условия соглашения в силе, Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.
Российская компания назвала решение Стокгольма «асимметричным». Вердикт, который арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушил баланс интересов сторон, говорил предправления компании Алексей Миллер. Продолжение действия контрактов для «Газпрома» становится экономически нецелесообразным и невыгодным, объяснял он. 5 марта «Газпром» направил официальное уведомление «Нафтогазу» о начале процедуры расторжения обоих контрактов.
Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»
Евгений Егоров для Ведомостей
Строительство «Лахта центра» в Петербурге планируется завершить осенью 2018 г. Его общая площадь составит около 400 000 кв. м. Визитная карточка проекта – 462-метровый небоскреб (87 этажей), который должен стать самым высоким зданием в Европе. Сюда из Москвы переедут структуры «Газпрома»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Для сравнения: высота 35-этажного головного офиса «Газпрома» в Москве – 150 м. Полезная площадь офисных помещений в новом небоскребе «Газпрома» – около 130 000 кв. м, сообщается в презентационных материалах «Лахта центра»
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Евгений Егоров для Ведомостей
87-этажный небоскреб – первая фаза проекта на участке в 8 га, рассказал «Ведомостям» архитектор «Лахта центра» Филипп Никандров: «Там будут большие благоустроенные пространства – три общественные площади, открытый амфитеатр со сценой на фоне залива, музей занимательной науки с планетарием, концертный зал. Башню завершает не кабинет руководителя компании, а доступная обзорная площадка, безусловный центр притяжения для туристов»
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Евгений Егоров для Ведомостей
Какие именно подразделения компании, в каком составе и когда будут переезжать в новую штаб-квартиру, представитель «Газпрома» комментировать отказался
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Евгений Егоров для Ведомостей
Арендаторы будут сами обустраивать внутреннее пространство за пределами общих зон центра, рассказывал «Фонтанке» в августе исполнительный директор проекта Александр Бобков
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Евгений Егоров для Ведомостей
Переезд «Газпрома» в Петербург длится уже около пяти лет, но официально компания о ходе этого процесса ничего не сообщает
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пока строительство «Лахта центра» не завершено, структуры «Газпрома» заняли помещения в 57 бизнес-центрах, расположенных по всему Петербургу, подсчитали аналитики
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Евгений Егоров для Ведомостей
Из чуть менее 2200 человек, работавших в московской штаб-квартире на ул. Наметкина, в Петербург переехало около 1800 сотрудников
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Евгений Разумный / Ведомости
Некоторые работники московского офиса (на фото) отказались переезжать и покинули компанию, знают собеседники «Ведомостей», знакомые с ходом переезда
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Евгений Разумный / Ведомости
На улице Наметкина продолжают работать несколько десятков человек
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Евгений Егоров для Ведомостей
Когда офис «Газпрома» переедет в «Лахта центр», сотрудникам откроются отличные виды из окон. На фото виден стадион «Санкт-Петербург арена», Западный скоростной диаметр, в центре фотогрфии - Исаакиевский собор
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Евгений Егоров для Ведомостей
Пешеходный мост к стадиону, Бычий остров и парк развлечений «Питерлэнд»