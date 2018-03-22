«Газпром» подал апелляцию на решение суда по договору с «Нафтогазом»

«Газпром» уже подавал в ноябре 2017 г. в швейцарский апелляционный суд заявление об оспаривании отдельного решения по арбитражному разбирательству с «Нафтогазом Украины» Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» подал ходатайство в Апелляционный суд округа Свеа (Швейцария). Компания добивается частичной отмены решения Стокгольмского арбитража по разбирательству с «Нафтогазом Украины» в споре о контракте на поставки газа. Арбитры превысили свои полномочия при вынесении решений, а также допустили серьезные процессуальные ошибки, говорится в сообщении «Газпрома».

Решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту, вынесенное 28 февраля, «Газпром» тоже не устраивает. Апелляция на него будет подана до конца марта, сказал «Ведомостям» близкий к компании человек.

В декабре 2017 г. арбитраж вынес решение по контракту о прямых поставках газа на Украину, обязав «Нафтогаз» возобновить закупки у «Газпрома». Сумму исковых требований «Газпрома» арбитры снизили с $37 млрд до $2 млрд.

28 февраля Стокгольм принял решение по транзитному контракту. Арбитры постановили, что за восемь лет с момента заключения контракта на транзит газа украинская компания недополучила за транзит $4,63 млрд. По сумме решений «Газпром» оказался обязан заплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. Кроме того, сохранив условия соглашения в силе, Стокгольм обязал «Газпром» до окончания действия контракта (в 2019 г.) оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно.

Российская компания назвала решение Стокгольма «асимметричным». Вердикт, который арбитры аргументировали резким ухудшением состояния украинской экономики, существенно нарушил баланс интересов сторон, говорил предправления компании Алексей Миллер. Продолжение действия контрактов для «Газпрома» становится экономически нецелесообразным и невыгодным, объяснял он. 5 марта «Газпром» направил официальное уведомление «Нафтогазу» о начале процедуры расторжения обоих контрактов.

Каким будет вид из новой штаб-квартиры «Газпрома»