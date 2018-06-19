Американский бизнес против торговой войны с Китаем
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Представители американского бизнеса предупреждают, что пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $50 млрд и ответная реакция Пекина ударят по американским же производителям и потребителям. Президент Торговой палаты США Том Донохью назвал решение «неправильным подходом». А лоббистская организация Business Roundtable заявила, что, хотя и разделяет беспокойство Трампа по поводу торговой политики Китая, все же не стоит «начинать торговую войну».
Обеспокоенность из-за угрозы торговой войны пришла на смену росту уверенности малого и крупного бизнеса США, который радовался смягчению регулирования и снижению налога на прибыль корпораций в декабре. Индекс условий ведения бизнеса Morgan Stanley снизился с 65 пунктов в мае до 63 в июне, а проведенный Business Roundtable опрос экономистов зафиксировал во II квартале первое почти за два года ухудшение экономических прогнозов. По данным опроса Американского института сертифицированных бухгалтеров (AICPA), 38% бизнесменов опасаются потенциальных конфликтов между США и их торговыми партнерами, а 40% считают, что пошлины Вашингтона или ответные меры ударят по их бизнесу. На прошлой неделе бывший экономический советник Трампа Гэри Кон предупредил, что торговая война может перечеркнуть всю выгоду, которую принесла бизнесу налоговая реформа.
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