Как Китай обходит пошлины на сталь в США и Европе

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В 2014 г. сербскому заводу близ городка Смедерево не хватало денег даже на покупку комплектующих и железной руды; власти хотели его закрыть – и тут появились китайцы Oliver Bunici/Bloomberg / Getty Images

Пока администрация президента США Дональда Трампа пытается ограничить импорт стали из Китая и ведет с ним торговые переговоры, его металлургические компании уже давно изменили стратегию. В последние годы они закрывают производство на родине и расширяют его за границей, получая миллиарды долларов финансирования от государственных банков и фондов.

В этом году Белый дом ввел 25%-ные импортные пошлины на сталь и 10%-ные – на алюминий: для Канады, Мексики и ЕС они действуют с 1 июня, для почти всех других стран с марта. Хотя сталь с зарубежных заводов китайских компаний тоже подпадает под эти ограничения, они намного меньше введенных ранее в США антидемпинговых пошлин на стальную продукцию из самого Китая, которые часто превышают 200%.

С чего все началось

Бум в стальной отрасли Китая начался на рубеже веков, когда Пекин стал поддерживать сектор, считая его ключевым для создания мощной экономики. Кризис 2008 г. вынудил правительство принять программу стимулирования экономики, включавшую строительство сотен новых металлургических заводов. В 2000-2013 гг. производство стали в Китае выросло в семь раз и на его долю стала приходиться половина мировых мощностей. Но к тому времени рост ВВП страны замедлился и местные производители наводнили мировые рынки и сбили цены. Средняя стоимость экспорта китайской стали снизилась примерно на 50% в 2011-2016 гг.

Правительства других стран ответили на это введением более 130 антидемпинговых пошлин на поставки китайских металлов, в основном стали. Из-за этого Пекин распорядился сократить в 2016-2020 гг. сталелитейные мощности на 150 млн т в год. Но в то же время в 2014 г. правительство приняло план по расширению производства за рубежом при поддержке государственных финансовых организаций.

Западные чиновники, аналитики и представители отрасли утверждают, что китайские производители получают миллиарды долларов господдержки на строительство и покупку заводов за границей через финансирование, предоставляемое China Development Bank, Bank of China, China Investment Corp., другими банками и фондами. «Китай просто перемещает целые промышленные кластеры в другие страны, и перепроизводство стали, алюминия, цемента, листового стекла и других товаров сохраняется, – говорит Тристан Кендердин из консалтинговой фирмы Future Risk. – Без государственных субсидий это все нецелесообразно с точки зрения спроса и предложения».

«Абсолютный нонсенс»