Китай продолжит сокращать производство стали и угля

Чем меньше шахт, тем чище воздух Reuters

В понедельник Госкомитет по делам развития и реформ Китая сообщил, что в 2018 г. в стране планируется закрыть 30 млн т сталеплавильных мощностей, а также угольные шахты, добывающие в общей сложности 150 млн т угля в год, передает Xinhua. Программу закрытия малоэффективных производств Китай принял еще в начале 2016 г. Тогда в четырехлетний срок планировалось закрыть 260 млн т неэффективных сталеплавильных мощностей и 800 млн т угольных производств.

Только на программу переселения шахтеров и закрытия 4300 угольных шахт страна выделила в 2016 г. $4,57 млрд (30 млрд юаней), писало Bloomberg со ссылкой на источники. Еще $10 млрд (70 млрд юаней) Китай направил на сокращение металлургических мощностей. Сейчас Китай имеет технологическую возможность выпускать по 1,2 млрд т стали в год, пишет в отчете Газпромбанк. Эти мощности не нужны в условиях мирового профицита и протекционистских мер, которые применяют все от Евросоюза до США, указывает аналитик Газпромбанка Айрат Халиков. К концу прошлого года Китаю удалось закрыть производства по выплавке 230 млн т стали (19% общих мощностей в Китае), а также снизить в 2016 г. производство угля на 300 млн т, пишут аналитики.

Китайская стальная промышленность в ближайшие год-два должна превратиться в более экологически чистую, считают эксперты БКС. Китай уже разработал критерии экологически чистых сталеплавильных производств, список начало публиковать министерство промышленности и информационных технологий. Туда уже попали 25 компаний, пишут аналитики БКС.

Закрытие мелких низкоэффективных мощностей не приведет к снижению выплавки стали в регионе, уверен аналитик АКРА Максим Худалов: часть производств переносится в другие страны Юго-Восточной Азии, часть модернизировали. Цены на сталь уже сильно не вырастут, хотя в США сейчас они рекордные, говорит Худалов. За тонну холоднокатаной стали в США дают $940, отмечает аналитик «Атона» Андрей Лобазов, тогда как в Европе – $800. Опережающий вывод мощностей по добыче угля в Китае, вероятно, поддержит в 2018 г. высокие цены на энергетический и коксующийся уголь (нужен для выплавки стали), говорит Халиков. В дальнейшем ввод угольных проектов с меньшей себестоимостью добычи будет стимулировать снижение цен. Уголь еще долго останется дорогим, что будет поддерживать цены на сталь, считает Худалов.

Закрытие неэффективных мощностей в Китае по выплавке стали не сильно скажется на российских производителях и стоимости их продукции, уверен начальник аналитического отдела БКС Кирилл Чуйко. Цены будут падать медленнее, занять китайский рынок российские производители все равно не смогут, так как китайцы снижают мало используемые мощности, считает Худалов. Россия – экспортер стали, потребление в 2016 г. было всего 42 млн т, тогда как производство превышало 70 млн т, говорится в данных World Steel. Основные рынки экспорта – Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, напоминает Чуйко. К примеру, «Северсталь» получила в прошлом году 18,7% выручки на европейском рынке, у НЛМК – 17,2%. ММК получил 26% в выручке за экспорт в дальнее зарубежье, большая часть из этого – Ближний Восток и Африка.

Сложилась ситуация, при которой производство стали растет, в то время как ее производство в Китае падает, отмечают в отчете эксперты БКС. Они указывают, что ключевой вопрос – станет ли Китай нетто-импортером, это могло бы обернуться стрессом для местных потребителей. Но замечают, что вероятность такого развития событий мала.

Китай борется за экологичность производства и энергогенерации. С января 2015 г. он ввел запрет на импорт и продажу угля с зольностью более 40% и содержанием серы выше 3%, под запрет также попал бурый уголь с зольностью более 30% и серностью выше 1,5%, говорилось на сайте Национальной комиссии КНР по развитию и реформам. Кроме того, Китай ввел пошлины на антрацитовые и коксующиеся угли – 3%, на каменный уголь – 6%, а для всех остальных углей – 5%.

В 2018 г. страна планирует вывести из эксплуатации 300 000 кВт энергоблоков, работающих на угле, пишет Xinhua. С 20 декабря 2019 г. должен заработать газопровод «Сила Сибири» и уже к середине 2020 г. выйти на проектную мощность 38 млрд куб. м в год. Это поможет Китаю перейти на газовую энергогенерацию, уверен Худалов.