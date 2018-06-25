Российские акции снова нравятся иностранным инвесторам

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Российские акции интересны управляющим фондами не меньше, чем матчи чемпионата мира по футболу Максим Стулов / Ведомости

Россия в июне привлекает не только футбольных болельщиков, но и управляющих фондами. Они говорят, что российские акции стали самыми дешевыми на развивающихся рынках после того, как США в апреле ввели санкции против ряда российских бизнесменов и принадлежащих им компаний.

Хотя вес России в индексе MSCI Emerging Market составляет лишь 3,5%, в портфелях большинства крупных фондов развивающихся рынков доля российских акций выше. Фонд Lazard Emerging Markets инвестировал в Россию почти 10% средств, а Templeton Emerging Markets и Fidelity Emerging Markets — более 8%. Их оптимизм объясняется благоприятной стадией экономического цикла, снижением котировок акций в результате сложной геополитической ситуации и санкций, а также высоким доходом, который приносят многие российские акции.