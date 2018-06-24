Россия и Саудовская Аравия помогли США

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Сделка ОПЕК и не-ОПЕК накачала денег для американских нефтянников David McNew / Reuters

В субботу участники сделки стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились увеличить добычу на 1 млн барр. в сутки, рассказали министры энергетики России Александр Новак и Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. Россия сможет увеличить ее на 200 000 барр., заявил Новак на «России 24», а Саудовская Аравия – на «сотни тысяч баррелей», сказал аль-Фалих «Интерфаксу». Это первое изменение квот с начала действия сделки ОПЕК и присоединившихся к ней стран.

Уже в июле добыча может вырасти на 250 000–400 000 барр. в сутки, рассказал аль-Фалих. Во второй половине 2018 г. ее нужно будет увеличить минимум на 635 000 барр., чтобы сохранить баланс спроса и предложения, говорит аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова.

Сделка выполнила свою роль – нефтяные котировки, рухнувшие к началу 2016 г. до $29 за 1 барр., в этом году пробивали уровень в $80. Российский бюджет и нефтяные компании оказались в двойном плюсе, поскольку бюджетное правило (ограничивает использование нефтегазовых доходов) сдерживало рост курса рубля вслед за нефтью. Только в этом году согласно поправкам в бюджет казна получит 1,75 трлн руб. не запланированных ранее нефтегазовых доходов. Но, выиграв в цене, многие участники сделки, в том числе Россия, проиграли часть рынка – их доля досталась производителям сланцевой нефти из США.

Новая сделка – новые потерпевшие

Заключенная в ноябре 2016 г. сделка предполагала сокращение добычи на 1,8 млн барр. в сутки, однако уже несколько месяцев соглашение перевыполняется, следует из данных ОПЕК. В мае добыча была на 2,6 млн барр. меньше, чем в октябре 2016 г., из-за ее падения в Венесуэле и неопределенной ситуации с иранской нефтью.

Рынок сбалансирован, но «важно не допускать перегрева», говорил Новак за день до встречи ОПЕК и не-ОПЕК в Вене. Именно дисбаланс спроса и предложения привел к падению цен в 2014 г. и небывалому росту запасов нефти к началу 2015 г. В частности, в США коммерческие запасы впервые в истории превысили 370 млн барр. в начале 2015 г., а в начале 2017 г. – уже 500 млн.