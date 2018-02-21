Сланцевый бум перевернул американскую экономику

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Каждая новая скважина, пробуренная сланцевыми добытчиками, провоцирует спрос в смежных отраслях Eric Gay / AP

В прошлом, чем дороже была нефть, тем хуже было для экономики США. Но затем эта связь нарушилась. Во время падения цен на нефть с 2014 г. по начало 2016 г. рост американской экономики резко замедлился. С тех пор нефть подорожала более вдвое, и экономика ускорилась.

Связано это с тем, что США стали одним из ведущих производителей нефти и уже через четыре года, по прогнозам Управления энергетической информации США (EIA), могут превратиться в нетто-экспортера энергоресурсов. Хоть высокие цены на нефть и невыгодны потребителям, это компенсируется ростом инвестиций в энергетику и созданием новых рабочих мест. Таким образом, деловой цикл в США теперь во многом связан с мировым рынком нефти.

Благодаря начавшейся в конце прошлого десятилетия сланцевой революции нефтедобыча в США с 2008 г. выросла вдвое. По оценкам EIA, в этом году она достигнет рекордных 10,6 млн баррелей в день, превысив максимум 1970 г., а в следующем – 11,2 млн. Более 50% добываемой в стране нефти приходится на сланцевую. Дефицит нефти и нефтепродуктов в США сократился в 2007-2017 гг. с 12 до 4 млн баррелей в день. Согласно последнему долгосрочному прогнозу BP, в 2040 г. доля США в мировой добыче жидких углеводородов (нефть и конденсаты) составит 18%, Саудовской Аравии – 13%.

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