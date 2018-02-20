К 2040 году Россия уступит США и Саудовской Аравии в добыче нефти и газа

Максим Стулов / Ведомости

Россия останется крупнейшим в мире экспортером энергоресурсов и вторым по величине производителем нефти и газа. Она будет экспортировать 9 млн баррелей нефти и 36 млрд куб. футов газа в сутки, говорится в пресс-релизе British Petroleum к «Прогнозу развития мировой энергетики до 2040 г.». Россия будет обеспечивать 14% мирового производства нефти и газа.

По добыче жидких углеводородов (13 млн баррелей в сутки в 2040 г., сейчас — 10,9 млн барр. в сутки) Россия будет уступать США и Саудовской Аравии. В 2017 г. Россия была на первом месте, на втором — Саудовская Аравия, на третьем — США.

К 2040 г. Россия останется на втором месте по добыче газа после США. При этом доля США в мировой добыче составит 24%, а России — 14%. Российские компании смогут увеличить производство на 29% до 72 млрд куб. футов в сутки благодаря растущему спросу на мировых рынках, указывает ВР.

В целом мировой спрос на нефть будет расти в течение почти всего прогнозного периода, однако стабилизируется ближе к его концу. Весь прирост спроса придется на развивающиеся экономики. При этом сначала рост поставок будет обеспечен за счет нефти плотных коллекторов США, а в конце 2020-х гг. ОПЕК перехватит инициативу по мере принятия ближневосточными производителями стратегии увеличения доли на рынке нефти, указывают эксперты ВР.

Спрос на природный газ будет расти быстрыми темпами благодаря ускоряющейся индустриализации и росту спроса на энергию в быстрорастущих развивающихся экономиках, продолжающемуся переходу с угля на газ и растущей доступности недорогого сырья в Северной Америке и на Ближнем Востоке. ВР прогнозирует, что в начале 2020-х гг. поставки сжиженного природного газа превысят объемы межрегиональных поставок газа по трубопроводам.

Возобновляемые источники энергии вырастут более чем на 400% и обеспечат свыше 50% прироста электрогенерации в мире. «В основе этого мощного роста лежит растущая конкурентоспособность солнечной и ветроэнергетики», – указано в сообщении компании.