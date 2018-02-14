США могут обогнать Россию по добыче нефти

Статья опубликована в № 4508 от 14.02.2018 под заголовком: США добурили до России

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Рост добычи в США – основной фактор, который будет влиять на мировой рынок нефти в 2018 г., прогнозирует МЭА Getty Images / AFP

К концу 2018 г. США могут стать крупнейшим производителем нефти в мире, обогнав не только Саудовскую Аравию, но и нынешнего лидера – Россию, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА). Конкретных цифр оно не приводит. В январе МЭА сообщало, что добыча в США в 2018 г. составит 10,4 млн барр. в сутки.

Добыча нефти в России в январе составила 10,9 млн барр. в сутки, передавал «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК. Управление энергетической информации США пока опубликовало итоговые данные за ноябрь – 10 млн барр. в сутки (предварительная оценка за декабрь – 10,1 млн барр., за январь – 10,2 млн барр.). Это исторический максимум – выше даже рекорда 1970 г. и выше показателя Саудовской Аравии (в январе – 9,977 млн барр. в сутки, данные ОПЕК).

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