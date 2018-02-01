Нефтедобыча в США вернулась к историческому максимуму 1970 года

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













США добывают рекордные объемы нефти и газа, хотя в энергосекторе сейчас работает на 23% меньше сотрудников, чем на пике в сентябре 2014 г. Jim Urquhart / Reuters

Добыча нефти в США в ноябре составила почти 10,04 млн баррелей в день, по данным Управления энергетической информации США (EIA), практически достигнув рекордного уровня ноября 1970 г. Это произошло благодаря возобновлению сланцевого бума, который несколько приостановился из-за падения цен на нефть. Дальнейшая разработка сланцевых месторождений может позволить США стать крупнейшим производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию, и изменить мировой рынок.

США десятилетиями были крупнейшим импортером нефти, и казалось, что в будущем страна будет зависеть от иностранных энергоресурсов. В 2008 г. нефтедобыча в стране составляла лишь около 5 млн баррелей в день, но с тех пор увеличилась вдвое. Это привело к снижению цен на нефть, стимулировало американскую экономику и дало Вашингтону больше свободы в использовании санкций для стратегического влияния на другие страны. «Десятилетиями был только один вопрос: как быстро будет расти импорт нефти в США, – утверждает Дэниел Ергин, заместитель председателя совета директоров IHS Markit. – Теперь возникают новые тренды, словно кто-то взболтал в бутылке мировые рынки нефти».

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}