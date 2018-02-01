Бизнес / ТЭК
Статья опубликована в № 4500 от 02.02.2018 под заголовком: США идут на нефтяной рекорд

Нефтедобыча в США вернулась к историческому максимуму 1970 года

Производительность сланцевой добычи с 2014 года выросла более чем втрое

Добыча нефти в США в ноябре составила почти 10,04 млн баррелей в день, по данным Управления энергетической информации США (EIA), практически достигнув рекордного уровня ноября 1970 г. Это произошло благодаря возобновлению сланцевого бума, который несколько приостановился из-за падения цен на нефть. Дальнейшая разработка сланцевых месторождений может позволить США стать крупнейшим производителем нефти, обогнав Саудовскую Аравию и Россию, и изменить мировой рынок.

США десятилетиями были крупнейшим импортером нефти, и казалось, что в будущем страна будет зависеть от иностранных энергоресурсов. В 2008 г. нефтедобыча в стране составляла лишь около 5 млн баррелей в день, но с тех пор увеличилась вдвое. Это привело к снижению цен на нефть, стимулировало американскую экономику и дало Вашингтону больше свободы в использовании санкций для стратегического влияния на другие страны. «Десятилетиями был только один вопрос: как быстро будет расти импорт нефти в США, – утверждает Дэниел Ергин, заместитель председателя совета директоров IHS Markit. – Теперь возникают новые тренды, словно кто-то взболтал в бутылке мировые рынки нефти».

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