МЭА прогнозирует рекордную добычу нефти в США

Добыча сланцевой нефти в США «превзошла все ожидания» Andrew Burton / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз нефтедобычи в США в этом году на 260 000 баррелей в день до рекордных 10,4 млн баррелей в день. По мнению специалистов агентства, быстрый рост добычи сланцевой нефти в США будет главным фактором, компенсирующим сокращение добычи Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и другими странами.

Добыча сланцевой нефти в США «превзошла все ожидания», увеличившись на 600 000 баррелей в день в прошлом году, сказано в опубликованном в пятницу докладе МЭА. Это произошло благодаря росту цен на нефть и предпринятым нефтяниками мерам по сокращению расходов и увеличению активности бурения и эффективности. «Добыча нефти в США превысит 10 млн баррелей в день, что позволит обойти Саудовскую Аравию и соперничать с Россией», - считают специалисты МЭА.

Рост добычи американской нефти на этой неделе подтвердило управление энергетической информации США (EIA). По его данным, за неделю по 12 января добыча в стране увеличилась на 258 000 баррелей в день до 9,75 млн баррелей в день.

В ноябре ОПЕК и десять не входящих в картель стран, включая Россию, договорились продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2018 г. Оно было заключено в конце 2016 г., чтобы устранить избыток предложения нефти на мировом рынке и поддержать цены на нее. Это соглашение, а также сильное снижение нефтедобычи в Венесуэле и геополитические риски поспособствовали восстановлению цен на нефть. В январе стоимость Brent достигла $70 за баррель впервые с 2014 г.

Добыча ОПЕК в декабре снизилась до 32,23 млн баррелей в день, согласно МЭА, в том числе из-за падения в Венесуэле на 216 000 баррелей до 1,6 млн баррелей в день (за весь 2017 г. добыча в этой стране рухнула на 29%). В течение прошлого года члены картеля соблюдали соглашение в среднем на 95%, а рост добычи в США нивелировал их усилия примерно на 60%, по оценкам МЭА. Тем не менее нефтяная выручка ОПЕК и ее партнеров по соглашению выросла в 2017 г. Члены картеля зарабатывали дополнительно $362 млн в день, причем около $100 млн пришлось на долю Саудовской Аравии. Наибольшую выгоду извлекла Россия, которая зарабатывала дополнительно $117 млн в день.

Мировой рынок нефти в целом будет сбалансирован в этом году, если ОПЕК и Россия будут соблюдать соглашение, ожидает МЭА. В декабре глобальное предложение нефти сократилось на 405 000 баррелей в день до 97,7 млн баррелей в день, по данным МЭА. Глобальный спрос на нефть составил 97,8 млн баррелей в день в 2017 г. и должен увеличиться до 99,1 млн баррелей в день в 2018 г., по оценкам МЭА. Объем добычи вне ОПЕК в следующем году должен составить 59,8 млн баррелей в день.

Похожий прогноз в четверг сделала ОПЕК. Картель ожидает, что добыча нефти в не входящих в него странах вырастет почти на 1,2 млн до 58,8 млн баррелей в день в 2018 г. Это на 160 000 баррелей в день больше, чем он предполагал ранее. В основном он повысил свой прогноз из-за «более высоких ожиданий роста в США и Канаде». Также ОПЕК прогнозирует, что глобальный спрос на нефть вырастет примерно на 1,5 млн до 98,5 млн баррелей в день.

Цены на нефть снизились в пятницу. К 22.00 мск нефть Brent подешевела на 0,9% до $68,68 за баррель. «[На рынке] немного изменилось настроение и появилось понимание, что добыча за пределами ОПЕК сильно увеличится в этом году», - говорит экономист Capital Economics Кэролайн Бейн (цитата по The Wall Street Journal).

«В краткосрочной перспективе ситуация выглядит хорошо. Она несколько осложнится ко второму полугодию, когда рынок увидит дополнительные объемы добычи», - добавляет Николас Робин, управляющий инвестициями на сырьевых рынках Columbia Threadneedle Investments.