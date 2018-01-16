Аналитики сомневаются в устойчивости бычьего тренда на рынке нефти

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Запасы нефти в США сократились до уровня марта 2015 г., но могут опять начать расти Alamy / ТАСС

Нефть Brent с 11 января торгуется около отметки $70 за баррель – впервые с 2014 г. Но у участников рынка появляются сомнения в устойчивости восстановительного тренда, поскольку рост цен стимулирует увеличение добычи сланцевой нефти в США. Почти весь декабрь нефтедобыча в США была близка к 9,8 млн баррелей в день; уровень в 9 млн был преодолен в сентябре, по данным Управления энергетической информации (EIA).

Нефть дорожает с конца июня на фоне сокращения избыточного предложения во многом благодаря соглашению ОПЕК, России и других не входящих в картель стран о сокращении добычи. Но «чем выше цены, тем активнее производители сланцевой нефти», отмечает Тамас Варга из брокерской компании PVM. Коррекция назрела, сказал он Financail Times.

EIA прогнозирует, что добыча нефти в стране составит в этом году рекордные 10,3 млн баррелей, а в 2019 г. превысит 11 млн баррелей в день. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году (9,3 млн, по предварительной оценке EIA). Поэтому министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил на днях, что некоторые члены ОПЕК не рады росту цен, особенно выше $60 за баррель. Хотя пока они не думают менять стратегию. «Я не считаю, что какой-либо из основных факторов изменился настолько, чтобы думать [о новых условиях соглашения о добыче] или паниковать», – сказал в пятницу министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}