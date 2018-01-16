Экономика
Платный
Михаил Оверченко|Алексей Невельский
Мировая экономика

Аналитики сомневаются в устойчивости бычьего тренда на рынке нефти

Сланцевая добыча в США растет, а напряженность на Ближнем Востоке ослабевает

Нефть Brent с 11 января торгуется около отметки $70 за баррель – впервые с 2014 г. Но у участников рынка появляются сомнения в устойчивости восстановительного тренда, поскольку рост цен стимулирует увеличение добычи сланцевой нефти в США. Почти весь декабрь нефтедобыча в США была близка к 9,8 млн баррелей в день; уровень в 9 млн был преодолен в сентябре, по данным Управления энергетической информации (EIA).

Нефть дорожает с конца июня на фоне сокращения избыточного предложения во многом благодаря соглашению ОПЕК, России и других не входящих в картель стран о сокращении добычи. Но «чем выше цены, тем активнее производители сланцевой нефти», отмечает Тамас Варга из брокерской компании PVM. Коррекция назрела, сказал он Financail Times.

EIA прогнозирует, что добыча нефти в стране составит в этом году рекордные 10,3 млн баррелей, а в 2019 г. превысит 11 млн баррелей в день. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году (9,3 млн, по предварительной оценке EIA). Поэтому министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил на днях, что некоторые члены ОПЕК не рады росту цен, особенно выше $60 за баррель. Хотя пока они не думают менять стратегию. «Я не считаю, что какой-либо из основных факторов изменился настолько, чтобы думать [о новых условиях соглашения о добыче] или паниковать», – сказал в пятницу министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике