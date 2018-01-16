Аналитики сомневаются в устойчивости бычьего тренда на рынке нефти
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Нефть Brent с 11 января торгуется около отметки $70 за баррель – впервые с 2014 г. Но у участников рынка появляются сомнения в устойчивости восстановительного тренда, поскольку рост цен стимулирует увеличение добычи сланцевой нефти в США. Почти весь декабрь нефтедобыча в США была близка к 9,8 млн баррелей в день; уровень в 9 млн был преодолен в сентябре, по данным Управления энергетической информации (EIA).
Нефть дорожает с конца июня на фоне сокращения избыточного предложения во многом благодаря соглашению ОПЕК, России и других не входящих в картель стран о сокращении добычи. Но «чем выше цены, тем активнее производители сланцевой нефти», отмечает Тамас Варга из брокерской компании PVM. Коррекция назрела, сказал он Financail Times.
EIA прогнозирует, что добыча нефти в стране составит в этом году рекордные 10,3 млн баррелей, а в 2019 г. превысит 11 млн баррелей в день. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году (9,3 млн, по предварительной оценке EIA). Поэтому министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил на днях, что некоторые члены ОПЕК не рады росту цен, особенно выше $60 за баррель. Хотя пока они не думают менять стратегию. «Я не считаю, что какой-либо из основных факторов изменился настолько, чтобы думать [о новых условиях
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