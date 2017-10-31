Жизнь после $60 за баррель
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Самые значимые движения на рынках зачастую следствие неожиданных событий. События эти могут быть одномоментными и провоцировать резкий взлет или падение котировок. Например, мало кто ждал, что Lehman Brothers дадут обанкротиться, поэтому превращение лишь гипотетической вероятности в факт в сентябре 2008 г. перевернуло мир в глазах инвесторов и трейдеров. Другой пример: Национальный банк Швейцарии в сентябре 2011 г. установил потолок колебаний курса франка к евро на уровне 1,2 франка и обещал его удерживать, а в январе 2015 г. вдруг отказался это делать. И франк за один день подорожал на 28%.
Но бывает, что уже ставшее фактом явление долгое время по разным причинам не убеждает участников рынка. Например, травма, полученная ими от кризиса 2008 г., оказалась столь глубока, что даже действия ФРС США по вливанию миллиардов (а в конечном счете – триллионов) долларов в финансовую систему не убедили очень многих в том, что обвал на фондовом рынке закончился и начался долгосрочный бычий тренд. Отток средств из фондов акций США длился еще годы, хотя рынок все рос и рос. Только через восемь лет после дна мы видим, что многие наконец поверили в рост и выкупают малейшую просадку рынка, чтобы успеть поучаствовать в ралли (с начала года S&P 500 вырос более чем на 15%).
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