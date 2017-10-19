Сечин назвал преувеличенными слухи о смерти нефти

По мнению Сечина, цель соглашения ОПЕК+ - нормализация запасов нефти - полностью не реализована, говорить о переломе на нефтяном рынке рано Andrey Rudakov/Bloomberg

Нефть останется основой мирового энергобаланса еще 20-30 лет, причем ее будут замещать не возобновляемые источники энергии, а газ. Но резкого роста цен на нефть сейчас ждать не стоит, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на Х Евразийском форуме в Вероне.

«Смею вас заверить, что слухи о смерти нефти сильно преувеличены. Нефть останется основой мировой топливной энергетики и на перспективу 20-30 лет, и больше вперед», - сказал он. По его оценке, рост мировой экономики в следующие 10 лет будет требовать роста предложения жидких углеводородов на 0,7-0,8 млн баррелей в сутки ежегодно. При росте объема их доля в энергобалансе будет медленно снижаться - примерно до 30%.

В будущем году мировой рынок нефти продолжат балансировать США, считает Сечин. «Равновесие пока хрупкое и неустойчивое - сланцевая добыча в США, в которой накоплены большие запасы пробуренных, но незаконченных скважин, может при соответствующем уровне цен дать в 2018 г. значительный прирост добычи и вновь дестабилизировать рынок. Поэтому, я думаю, нам не стоит в ближайшее время ожидать всплеска нефтяных цен», - заявил руководитель «Роснефти».

При этом Сечин считает, что сланцевые производители выйдут на положительный денежный поток не раньше 2020 г. при цене нефти в $70 за баррель.

Как померить нефть

По мнению Сечина, цель соглашения ОПЕК+ - нормализация запасов нефти - полностью не реализована, говорить о переломе на нефтяном рынке рано. За девять месяцев, пока действует договоренность, избыточные запасы сократились на 60 млн баррелей, это всего 25% от необходимого сокращения, отметил он.

Стабилизацию рынка затрудняет отсутствие достоверной и прозрачной информации и аналитики о запасах, спросе и предложении, добавил руководитель «Роснефти». Отсутствие такой информации облегчает спекулятивные манипуляции рынком ради краткосрочной выгоды - поэтому в перспективе нужна единая система измерения запасов, констатировал Сечин. «Ключевая задача - создание единой системы измерения запасов и преодоления «навеса» запасов», - отметил он.

Грязные электромобили

Как и прежде, об энергосберегающих технологиях Сечин говорил сдержанно. Форсированное развитие автономного электротранспорта способно усугубить экологический ущерб, когда важным источником электроэнергии остается угольная генерация, считает он. Кроме того, не полностью решены вопросы безопасного производства и утилизации компонентов электродвигателей, качества, долговечности, емкости и надежности работы аккумуляторов, сказал руководитель «Роснефти».

«Не лучше ли было бы регуляторам в большей мере сфокусироваться не на ограничении использования двигателей внутреннего сгорания и неэкономических мерах отказа от них, а на ускоренном снижении доли угольной генерации и расширении использования высокоэкологичного, например газового, топлива или атомной энергетики? Где регуляторные меры для решения этих задач? Ведь в конечном счете за непродуманные решения регуляторов платит потребитель. И сегодня эта цена достаточно высока», - сказал он.