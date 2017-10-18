Автоконцерны просят продлить нулевые ввозные пошлины на электромобили

Против этого ранее выступили Минпромторг и ФАС, но окончательного решения пока нет

Автоконцерны просят продлить нулевые ввозные пошлины для электромобилей А. Гордеев / Ведомости

Ассоциациия европейского бизнеса (АЕБ) предложила российским властям продлить нулевые ввозные пошлины на легковые электромобили на два года. Это следует из письма ассоциации на имя заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича и министра экономического развития Максима Орешкина, направленного в конце августа 2017 г. («Ведомости» ознакомились с его копией). Нулевые ставки действовали в России (и других странах ЕАЭС) год, до 31 августа 2017 г., и сейчас составляют 15%. Льготный режим также применялся в 2014-2015 гг. С просьбой продлить нулевые пошлины на два года в Минэкономразвития также обратился петербургский автозавод «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» - соответствующее письмо на имя директора департамента министерства Виталия Гудина выслано в октябре («Ведомости» ознакомились с копией).

Представитель АЕБ от комментариев отказался. Источник, близкий к комитету автопроизводителей АЕБ, подтвердил факт направления письма. А представитель Nissan сказал, что компания неоднократно обращалась в Минэкономразвития с предложением продлить нулевую ввозную пошлину.

«Различные обращения по этому вопросу поступали. Внимательно следим за развитием рынка электромобилей и за предложениями бизнеса, поскольку это важное направление», - прокомментировал представитель Дворковича. По его словам, «заинтересованные министерства, в том числе Минпромторг, готовят предложения, которые должны внести в правительство». Вопрос прорабатывается, сообщили представители Минэкономразвития и ФАС. Вопрос будет рассмотрен «в ближайшее время» на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции, сказал представитель Минпромторга. Подробности они не раскрыли.

Ранее Минпромторг и ФАС выступили против продления льготного режима для импортируемых легковых электромобилей, следует из письма «Ниссан мэнуфэкчуринг рус». Свою позицию ведомства обозначили по итогам заседания рабочей группы подкомисии 16 августа 2017 г. Причиной было названо начало производства таких машин в России. По результатам заседания Минпромторгу было дано поручение проработать вопрос целесообразности продления 5%-ной пошлины на грузовые электромобили и снижения пошлины на электробусы.

В письмах АЕБ и «Ниссан мэнуфэкчуринг рус» поясняется, что сохрание нулевой пошлины удешевит машины и будет способствовать формированию пока мизерного рынка электромобилей. В России эксплуатируется около 1160 электромобилей, по данным «Автостата». В 2016 г. было зарегистрировано 74 новых машины, в январе - сентябре 2017 г. - 66 шт. Машины в Россию завозят, в том числе подержанные, в основном физические лица, замечает начальник отдела аналитики «Автостата» Андрей Топтун. Нулевые пошлины не несут риска и для местных производителей, говорится в письмах: электромобили в России серийно не выпускаются. Напротив, увеличение спроса на электромобили создаст предпосылки для организации их местного производства, отмечается в письме АЕБ.

Небольшую партию электромобилей на базе Kalina/Granta несколько лет назал выпустил лишь «АвтоВАЗ» (машина стоила около 1,2 млн руб.). Разработана также электрическая версия Lada Vesta, но о ее серийном производстве речь тоже не идет. «АвтоВАЗ» обладает всеми необходимыми возможностями для производства электромобилей. Но сегодня эти технологии дороги для сегмента доступных автомобилей, где представлена марка Lada, комментирует представитель автопроизводителя: «Если рынок продемонстрирует спрос на эти технологии, «АвтоВАЗ» сможет быстро реагировать с помощью альянса Renault-Nissan, который является мировым лидером в этой сфере».

Renault, по чьей инициативе год назад была обнулена ввозная пошлина на легковые машины (а также снижены с 15 до 5% пошлины на коммерческие автомобили), сейчас не рассматривает идею пролонгации льготного периода, следует из слов представителя компании. По его словам, Renault - единственный автопроизводитель на российском рынке, «который предлагает корпоративным и частным клиентам доступные электромобили – Renault Twizy и Renault Kangoo Z.E.», и отмена пошлин не повлияет на планы автоконцерна. Перспективы производства таких машин в России он не стал комментировать.

«Nissan активно исследует потенциал рынка электромобилей в России, однако решение о представлении электромобилей Nissan в России еще не принято, - говорит представитель компании. - Поэтому говорить о производстве этих автомобилей в нашей стране на данный момент не имеет смысла».

Нет таких планов и у Mitsubishi. «Пока не планируем - в связи с относительно небольшой емкостью рынка и как следствие низкой экономической целесообразности, а также из-за отсутствия налаженной инфраструктуры», - объясняет представитель концерна. Комментируя возможность возобновления импорта своих электромобилей в Россию, он заметил: «Теоретически мы готовы возобновить поставки при развитии инфраструктуры и при государственной поддержке». Например, это могут быть таможенные льготные пошлины, добавил собеседник.

В России также нет серийного производства электрических грузовиков и автобусов. Электробусы «Камаза», группы ГАЗ и др. проходят тестирование в российских городах. Их серийное производство, как ожидается, появится вслед за началом закупок электробусов Москвой - город намерен ежегодно приобретать по 300 таких машин. Объявление конкурса ожидается этой осенью.