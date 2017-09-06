Как выглядит конкурент Tesla Model 3 от Nissan
Японский автопроизводитель представил второе поколение хетчбэка Leaf
Nissan представил новое поколение электромобиля Leaf
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Новый хетчбэк заменит модель первого поколения, которая стала самым массовым электромобилем (EV) в мире - с 2010 г. суммарно продано 283 000 штук
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Продажи нового Leaf в Японии начнутся в октябре этого года, в Европе, США и Канаде – в январе 2018 г., сказала компания. Новый электромобиль будет стоить на американском рынке от $29 990, на $690 дешевле текущей модели, и 3,15 млн йен ($28 770) в Японии
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Серийная модель сделана на основе концепта IDS, представленного на автосалоне в Токио в 2015 г.
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«Парящая» крыша и светодиодные фары в форме бумеранга также характерны для нынешнего дизайна Nissan
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У хетчбэка V-образная фальшрадиаторная решетка, используемая в большинстве современных моделей Nissan, но синего цвета, как отличительный знак всех электрифицированных моделей японской марки
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Габариты нового Leaf практически не отличаются от машины первого поколения: длина - 4480 мм (+35 мм), ширина - 1790 мм (+20 мм), высота 1535-1545 мм (зависит от размерности шин, 1550 мм у прежней модели)
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Колесная база осталась прежней - 2700 мм
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Масса электромобиля также схожа с выпускающейся сейчас моделью - 1535 кг (1500-1538 кг), несмотря на увеличенную на четверть емкость тяговой батареи — 40 кВт ч вместо 30 кВт ч
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Мощность мотора выросла на 30 кВт, до 110 кВт (150 л. с.) и на 40 нМ, до 320 Нм
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Пробег электромобиля на одной зарядке вырос более чем вдвое - до 378 км (европейский испытательный цикл NEDC, сейчас - 172 км с батареей 30 кВт ч)
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Технологической новинкой станет управление разгоном и плавным торможением одной педалью — e-Pedal
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Система реагирует на давление на педаль акселератора, при полностью отпущенной педали применяются рекуперативное (электромотором) и механическое торможение
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Для резкого замедления водитель по-прежнему может использовать традиционную педаль тормоза
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Водители нового Leaf полюбят систему e-Pedal, поскольку она делает обычное вождение в условиях городской среды гораздо более плавным и быстрым, а также менее напряженным, – пообещал директор по электромобилям Nissan в Европе Гарет Дансмор. – Как показали наши тесты, водители быстро учатся пользоваться системой e-Pedal и считают, что это удобно и доставляет удовольствие», - сказал он
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Электромобиль будет оснащаться системами помощи водителю ProPilot — адаптивным круиз-контролем с удержанием полосы для движения по шоссе на скорости от 30 до 144 км/ч, - и полностью автоматической парковки ProPilot Park (определение места, руление, управление тягой и тормозами)
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Разгон до 100 км/ч — 7,9 с, максимальная скорость — 144 км/ч (предыдущая модель - около 10 с и 150 км/ч, соответственно)
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Мультимедиа-система синхронизируется с телефоном
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Машина существенно улучшила потребительские качества, но столкнется с сильными конкурентами, отмечает Automotive News (AN)
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