Как выглядит конкурент Tesla Model 3 от Nissan

Nissan

Водители нового Leaf полюбят систему e-Pedal, поскольку она делает обычное вождение в условиях городской среды гораздо более плавным и быстрым, а также менее напряженным, – пообещал директор по электромобилям Nissan в Европе Гарет Дансмор. – Как показали наши тесты, водители быстро учатся пользоваться системой e-Pedal и считают, что это удобно и доставляет удовольствие», - сказал он

15/19