Tesla начала поставки массового электромобиля Model 3

Массовая Model 3 должна наконец сделать компанию более финансово стабильной
Andrej Sokolow / DPA / ТАСС
Американский автопроизводитель Tesla Motors передала покупателям первые 30 машин серийной версии массового электромобиля Model 3. На мероприятии было объявлено, что машина будет поставляться в в двух версиях: со стандартной батареей и запасом хода 220 миль (354 км) и увеличенной — с пробегом на полной зарядке 310 миль (499 км).
Обычная Model 3 Standard стоит $35 000, Range+ - $44 000, более дешевая модель начнет поставляться позже, осенью этого года. Стандартная версия разгоняется до 98 км/ч за 5,6 с, , улучшенная — за 5,1 с. Model 3 Standard может подзарядиться на специальной станции зарядки за 30 минут (supercharging rate) для пробега на 130 миль (209 км), Range+ - до 170 миль (274 км), как Tesla Model S. В пакет дополнительных улучшений за $5000 входят панорамная крыша, отделка деревом, высококачественная аудиосистема, сиденья с подогревом и улучшенной отделкой. В отличие от предыдущих моделей, Tesla не будет демонстрировать снаружи размеры аккумуляторных батарей и вариант отделки: все автомобили будут идентичны снаружи, без дополнительных шильдиков.
Сейчас только один серийный электромобиль превзошел 300-мильный рубеж пробега без подзарядки - самая дорогие версии Tesla Model S, стоимостью $97 500, отмечает Bloomberg. Model 3 даст лучшее соотношение стоимости электромобиля к запасу хода, чем у нынешнего рекордсмена Chevrolet Bolt ($37 500). У Model 3 Range+ цена за милю запаса хода составляет $141,94, у Bolt - $ 157,54, у Model 3 Standart - $160,44. У массового электромобиля Nissan Leaf S ($30 680) - $286,73, подсчитал Bloomberg, для Tesla Model S 100D ($97 500), с пробегом до подзарядки 335 миль (539 км) — $291,04.
Tesla приняла более 500 000 заказов на новинку от клиентов, которые внесли депозит по $1000, сказал гендиректор компании Илон Маск на мероприятии по передачи первых машин на заводе компании в Вермонте, Калифорния. Новые покупатели, кто закажет машину сейчас, не получат ее раньше конца 2018 г., сказал Маск. Ключевая задача, сказал он, быстро нарастить темп выпуска машин, избегая проблем, мешавших запуску более технологически сложного кроссовера Model X. Tesla собирается производить по 500 000 автомобилей в год и рассчитывает скорее запустить на фабрику батарей в Неваде, чтобы снизить расходы на батареи. Маск подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев темп производства будет низким, но к концу года увеличится до 20 000 в месяц, а к концу 2018 г. - до 50 000 в месяц. Это агрессивная цель для компании, которая сейчас производит около 75 000 Model S и Model X в год.
Массовая Model 3 должна наконец сделать компанию более финансово стабильной, чтобы она смогла прекратить финансовые заимствования. Только в этом году в преддверии запуска новой модели Tesla потратила более $2 млрд, отмечает Reuters.
Конструкция Model 3 продумана для возможности массового производства, в том числе за счет с упрощения пакетов опций. У новой модели абсолютно новая платформа, технология двигателя и архитектура батареи. Почти все управление машиной собрано на сенсорный 15-дюймовый экран, которым можно также управлять голосовыми командами и двумя роликами на рулевом колесе. Панель приборов полностью лишена ручек, циферблатов и приборов, «но я совершенно не почувствовал недостатка в традиционной панели приборов», отметил корреспондент Bloomberg, прокатившийся на электромобили перед мероприятием. Технологическими сюрпризами он назвал систему вентиляции, которая узкой полосой охватывает переднее сиденья и мгновенно перенастраивается с сенсорного экрана, и ролики на рулевом колесе, которые прокручиваются во всех направлениях и позволяют отрегулировать все, начиная от опускания боковых стекол до плейлиста аудиосистемы.
Sam Mircovich / Reuters
Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – США, Европе и Китае - было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах EVvolumes.com и evobsession.com
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George Frey / Reuters
Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется. Но если прибавить продажи китайского аналога - около 1700 штук - Leaf можно считать самым массовым электромобилем в мире
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Andy Wong / AP
Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 шт. Китай является основным драйвером роста мирового рынка машин с электроприводом. Продажи автомобилей «на новой энергии» (New Energy Vehicle), как там называют машины с альтернативными силовыми установками, подскочили за прошлый год на 85% до 351 861 ед., и еще было продано около 160 000 коммерческих машин с электроприводами
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Rebecca Cook / Reuters
Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобилей
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Yoshikazu Tsuno / AFP
Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 шт., в мире – 27 850 автомобилей
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Robert Galbraith / Reuters
Полностью электрический хетчбэк BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети
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Marcio Jose Sanchez / AP
Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США в прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию марка Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этих машин стали 39 россиян, сообщил «Автостат». Две модели американского бренда составили почти половину продаж новых электромобилей в России - всего их, по данным агентства, в прошлом году было продано 89 шт. (снижение на 28,4%)
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Jason Lee / Reuters
Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей
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Gabriel Bouys / AFP
Полностью электрический хетчбэк Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобилей. Европейский рынок электрокаров рос в 2016 г. медленнее Китая и США — на 13% до 221 000 ед. Еще одним крупным рынком электрифицированных машин остается Япония, где в 2016 г. было продано 22 000 ед. (меньше на 11%)
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Qilai Shen/Bloomberg
Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 шт. Всего в мире в 2016 г. было продано 773 563 автомобиля и легкого грузовика с заряжаемой от электросети батареей — электромобилей (EV) и подключаемых гибридов (plug-in hybrid, PHEV), что на 42% больше показателя предыдущего года (данные Evvolumes.com). Весь мировой авторынок вырос в прошлом году на 2% до 90 млн единиц, и, несмотря на взрывной рост продаж, электромобили пока занимают только 0,86% рынка
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ZhiDou
Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 шт.
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chinaautoweb.com
Хетчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 шт. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хетчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 шт.
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Mark Schiefelbein / AP
Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 шт.
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Damir Sagolj / Reuters
Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 шт.
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chinamobil.ru
Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV
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Aly Song / Reuters
Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили
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The Ford Motor Company
Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 157 000 автомобилей с электрифицированным приводом (рост на 36%), из них с полностью электрическим - 79 850 шт. При этом электрокары - это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей
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Qilai Shen/Bloomberg
Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 шт.
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chinamobil.ru
Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы - седана J3 EV - составили 15 400 шт.
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Qilai Shen/Bloomberg
В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550