Tesla начала поставки массового электромобиля Model 3

Массовая Model 3 должна наконец сделать компанию более финансово стабильной Andrej Sokolow / DPA / ТАСС

Американский автопроизводитель Tesla Motors передала покупателям первые 30 машин серийной версии массового электромобиля Model 3. На мероприятии было объявлено, что машина будет поставляться в в двух версиях: со стандартной батареей и запасом хода 220 миль (354 км) и увеличенной — с пробегом на полной зарядке 310 миль (499 км).

Обычная Model 3 Standard стоит $35 000, Range+ - $44 000, более дешевая модель начнет поставляться позже, осенью этого года. Стандартная версия разгоняется до 98 км/ч за 5,6 с, , улучшенная — за 5,1 с. Model 3 Standard может подзарядиться на специальной станции зарядки за 30 минут (supercharging rate) для пробега на 130 миль (209 км), Range+ - до 170 миль (274 км), как Tesla Model S. В пакет дополнительных улучшений за $5000 входят панорамная крыша, отделка деревом, высококачественная аудиосистема, сиденья с подогревом и улучшенной отделкой. В отличие от предыдущих моделей, Tesla не будет демонстрировать снаружи размеры аккумуляторных батарей и вариант отделки: все автомобили будут идентичны снаружи, без дополнительных шильдиков.

Сейчас только один серийный электромобиль превзошел 300-мильный рубеж пробега без подзарядки - самая дорогие версии Tesla Model S, стоимостью $97 500, отмечает Bloomberg. Model 3 даст лучшее соотношение стоимости электромобиля к запасу хода, чем у нынешнего рекордсмена Chevrolet Bolt ($37 500). У Model 3 Range+ цена за милю запаса хода составляет $141,94, у Bolt - $ 157,54, у Model 3 Standart - $160,44. У массового электромобиля Nissan Leaf S ($30 680) - $286,73, подсчитал Bloomberg, для Tesla Model S 100D ($97 500), с пробегом до подзарядки 335 миль (539 км) — $291,04.

Tesla приняла более 500 000 заказов на новинку от клиентов, которые внесли депозит по $1000, сказал гендиректор компании Илон Маск на мероприятии по передачи первых машин на заводе компании в Вермонте, Калифорния. Новые покупатели, кто закажет машину сейчас, не получат ее раньше конца 2018 г., сказал Маск. Ключевая задача, сказал он, быстро нарастить темп выпуска машин, избегая проблем, мешавших запуску более технологически сложного кроссовера Model X. Tesla собирается производить по 500 000 автомобилей в год и рассчитывает скорее запустить на фабрику батарей в Неваде, чтобы снизить расходы на батареи. Маск подтвердил, что в ближайшие несколько месяцев темп производства будет низким, но к концу года увеличится до 20 000 в месяц, а к концу 2018 г. - до 50 000 в месяц. Это агрессивная цель для компании, которая сейчас производит около 75 000 Model S и Model X в год.

Массовая Model 3 должна наконец сделать компанию более финансово стабильной, чтобы она смогла прекратить финансовые заимствования. Только в этом году в преддверии запуска новой модели Tesla потратила более $2 млрд, отмечает Reuters.

Конструкция Model 3 продумана для возможности массового производства, в том числе за счет с упрощения пакетов опций. У новой модели абсолютно новая платформа, технология двигателя и архитектура батареи. Почти все управление машиной собрано на сенсорный 15-дюймовый экран, которым можно также управлять голосовыми командами и двумя роликами на рулевом колесе. Панель приборов полностью лишена ручек, циферблатов и приборов, «но я совершенно не почувствовал недостатка в традиционной панели приборов», отметил корреспондент Bloomberg, прокатившийся на электромобили перед мероприятием. Технологическими сюрпризами он назвал систему вентиляции, которая узкой полосой охватывает переднее сиденья и мгновенно перенастраивается с сенсорного экрана, и ролики на рулевом колесе, которые прокручиваются во всех направлениях и позволяют отрегулировать все, начиная от опускания боковых стекол до плейлиста аудиосистемы.