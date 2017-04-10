Teslа стала самым дорогим автоконцерном США

Электромобильный концерн Tesla, созданный Илоном Маском в 2003 г., сегодня,10 апреля, опередил по капитализации многолетнего лидера американского рынка General Motors, став крупнейшим по этому показателю автопроизводителем США. Как сообщил Bloomberg, в начале торгов котировки Tesla выросли на 3,7% до $51 млрд, что почти на $1,7 млрд больше капитализации GM, а затем в ходе торгов котировки компаний почти сравнялись.

Если Tesla сохранит отрыв по итогам торгов в понедельник, она станет шестым в мире автоконцерном по капитализации вслед за Toyota, Daimler, Volkswagen, BMW и Honda.

«Это показывает, насколько инвесторы поверили в концепцию будущего от Маска, в котором дороги принадлежат электромобилям», - пишет Bloomberg. На минувшей неделе Teslа, выпустившая в 2016 г. 76 000 машин, а в 2017 г. ожидающая почти $950 млн убытка, обошла по капитализации Ford с его прогнозируемой прибылью в $6,3 млрд. Прогноз прибыли GM - $9 млрд при 10 млн выпущенных авто, при этом у нее есть свой конкурентоспособный электромобиль - Chevrolet Bolt. Рыночная доля GM в США - 17,2%, у Tesla - 0,2%, на уровне Ferrari и Maseratti, пишет The Wall Street Journal.

Котировки Tesla продолжают поддерживать данные о росте поставок: в январе - марте Tesla увеличила поставки электромобилей на 69% относительно того же периода прошлого года - почти до 25 000 машин. Летом Tesla планирует начать конвейерный выпуск относительно дешевого электромобиля Model 3 (от $35 000). Капитализация Tesla с начала текущего года взлетела почти на 40%.

«Продукты Tesla гипнотизируют и покупателей, и инвесторов - это уникальное преимущество компании, - сказал Bloomberg аналитик Piper Jaffray Александер Поттер. - Даже если Model 3 потерпит неудачу, мы полагаем, что энтузиазм останется». Год назад, еще до того как Маск представил Model 3, энтузиасты сделали 115 000 предзаказов (притом что автомобили, как предполагается, они начнут получать ближе к концу 2017 г.). В этом году Маск поставил целью продать 500 000 машин, что вызывает сомнения даже у некоторых его сторонников.

Что дальше?

Быстрый рост акций Tesla прекратился три года назад, когда компания объявила о строительстве гигантского завода батарей стоимостью в миллиарды долларов, которых у нее не было, указывает Йон Триси, соиздатель инвестиционного бюллетеня Fuller Treacy Money. Этот план теперь реализован, и компания наращивает производство как автомобилей, так и аккумуляторов, что «давно страдавшие акционеры Tesla восприняли на ура», погнав котировки вверх.

Успехи Tesla влияют на весь сектор, добавляет он. 4 апреля, когда компания обогнала по капитализации Ford Motor, сильно упали акции американских производителей автозапчастей, таких как O’Reilly Automotive и AutoZone, обращает внимание Триси. Для них распространение электромобилей – угроза бизнесу, пусть и в долгосрочной перспективе. Ведь в электромобилях гораздо меньше движущихся деталей, чем в машинах с двигателем внутреннего сгорания; в той же Tesla их всего 18 (за исключением колес).

Но не нужно забывать о конкурентах, напоминает Триси. В случае с GM несложно понять, почему владеть стильной Model 3 от Tesla гораздо привлекательнее, чем оцененным в те же $35 000 угловатым Chevy Bolt от GM: «Но выпуск другими автопроизводителями, не в последнюю очередь европейскими и японскими, своих версий электромобилей – это лишь вопрос времени».