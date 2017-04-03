Tesla обогнала Ford Motor по рыночной капитализации

Инвесторы делают ставку на то, что Илон Маск изменит автомобильный сектор так же радикально, как столетие назад – Генри Форд

Обойдя конкурента, который старше нее на 100 лет, компания Илона Маска теперь уступает в США только General Motors

Рыночная капитализации производителя электромобилей Tesla, одним из основателей которого является предприниматель Илон Маск, в начале торгов в понедельник превысила капитализацию Ford Motor. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные FactSet. Акции в первые минуты торговой сессии Tesla поднялись на 2,8%, в результате чего рыночная стоимость компании составила $46,67 млрд. Акции Ford снизились на 2%, а капитализация – до $46,14 млрд.

Через полтора часа торгов разрыв увеличился: к 18.00 мск акции Tesla росли на 5,3%, Ford – снижались на 2,8%.

В результате компания с 14-летней историей обогнала конкурента, который старше нее ровно на 100 лет (они были основаны в 2003 и 1903 гг. соответственно). Tesla стала вторым по рыночной капитализации автопроизводителем США, крупнее теперь только General Motors, которую инвесторы оценивают в $52 млрд.

На прошлой неделе китайская технологическая компания Tencent Holdings сообщила, что приобретает 5% акций производителя электромобилей.

А скачок акций в понедельник последовал за воскресным объявлением о том, что мировые продажи электромобилей Tesla в I квартале выросли до рекордного уровня. Они увеличились на 69% в годовом выражении примерно до 25 000 электромобилей. Такой результат позволяет компании надеяться достичь цели по продаже 50 000 электромобилей в первом полугодии. Это должно вселить дополнительную уверенность в инвесторов перед запланированным в этом году выпуском новой более доступной модели – седана Model 3 стоимостью около $35 000.