Самые продаваемые автомобили на электрической тяге
Из двадцати самых популярных моделей в мире в 2016 году более половины произведено в Китае
Лифтбэк Tesla Model S стал самым продаваемым электрокаром по итогам 2016 г. В трех основных регионах – в США, Европе и Китае было продано 49 253 автомобиля, при этом 60% обеспечили покупатели Tesla в США. Общие продажи в мире всего на полторы тысячи машин больше, следует из данных, опубликованных на интернет-порталах ev-volumes.com и evobsession.com
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Более дешевый электромобиль Nissan Leaf остается уже который год на втором месте - в мире продано 49 800 шт., из которых больше трети - 18 827 - в Европе. В Китае электрокар продается как Venucia e30, но из-за высокой по сравнению с местными марками цены особой популярностью не пользуется
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Гибридный кроссовер BYD Tang стал самым популярным автомобилем с электрифицированным приводом на рынке Китая, за счет этого он и попал в тройку мировых лидеров по итогам 2016 г. Продажи составили 31 405 штук
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Еще один бестселлер среди гибридных автомобилей с возможностью подзарядки батареи от сети (plug-in hybrid) - Chevrolet Volt. В основном он продается в США, где в 2016 г. купили 24 740 таких автомобиля
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Гибридный кроссовер Mitsubishi Outlander PHEV – также один из лидеров европейского рынка в 2016 г. Продажи в Европе – 21 300 штук, в мире – 27 850 автомобилей
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Полностью электрический хэтчбек BMW i3, на который можно установить бензиновый генератор для резервной подзарядки батарей, продается на всех крупнейших рынках. В 2016 г. было продано около 25 500 машин, это третий по продажам электромобиль в мире и шестой среди подзаряжаемых от сети
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Электрокроссовер Tesla Model X до премьеры на Парижском автосалоне в сентябре 2016 г. в Европу не поставлялся. В США прошлом году его продали 25 300 шт. В Россию Tesla официально не поставляется, но за прошлый год обладателями этой марки стали 39 россиян, сообщил "Автостат"
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Еще один бестселлер от BYD – седан Qin. Автопроизводитель предпочитает называть его гибридным спорткаром. В 2016 г. на рынке Китая было продано 21 870 автомобилей
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Полностью электрический хэтчбек Renault Zoe можно купить только в Европе. В 2016 г. там реализовано 21 740 автомобиля
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Полностью электрический компактный кроссовер BYD e6 в 2016 г. вошел в тройку самых продаваемых электроавтомобилей в Китае - 20 600 автомобилей
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Продажи бюджетного двухместного электромобиля из Китая Zhi Dou d1/d2 ev – 20 390 штук
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Хэтчбэк BAIC E-Series EV продается только в Китае, в 2016 г. было реализовано 18 810 штук. Долей в BAIC владеет немецкий Daimler, и этот хэтчбэк имеет очень много общего с электромобилем Mercedes-Benz B-класса. Продажи в 2016 г. – 18 810 штук
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Продажи еще одного электромобиля от BAIC – EU260 EV идут почти вровень с предыдущей моделью. В 2016 г. они составили 18 805 штук
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Седан с электрическим приводом Geely Emgrand EV продается тоже только в Китае. В 2016 г. реализовано 17 180 штук
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Жители Китая купили в 2016 г. 16 410 электромобилей Zotye Cloud EV
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Продажи малыша Chery eQ составили 16 010 автомобилей, следует из данных, опубликованных на сайте evobsession.com. В конце марта Chery Automobile подала в Палату торговых знаков Китая жалобу на концерн Daimler из-за электрокаров. Местный автопроизводитель требует запретить использовать в Китае бренд EQ, под которым немецкий концерн продвигает электрические и гибридные автомобили
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Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 144 450 автомобилей с электрифицированным приводом, из них с полностью электрическим - 79 850 штук. При этом электрокары это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей за год
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Продажи в Китае электроседана BYD e5 - 15 640 штук
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Компания JAC – еще один китайский автопроизводитель, сотрудничающий с немецким концерном в производстве электромобилей, партнер компании – Volkswagen. Продажи первого серийного электрического автомобиля фирмы — седана J3 EV составили 15 400 штук
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В 2016 г. в Китае было продано 15 140 гибридных седанов Roewe 550
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