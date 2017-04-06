Самые продаваемые автомобили на электрической тяге

The Ford Motor Company

Гибрид Ford Fusion Energi PHEV продается только на рынке США, тем не менее это не помешало войти ему в топ-20. В 2016 г. было реализовано 15 940 автомобилей. Всего в США в 2016 г. было продано 144 450 автомобилей с электрифицированным приводом, из них с полностью электрическим - 79 850 штук. При этом электрокары это лишь 0,8% от всех проданных автомобилей за год

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