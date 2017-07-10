Легковые автомобили

Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

Его стоимость в базовой комплектации – около $35 000
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