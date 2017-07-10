Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3

К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)

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