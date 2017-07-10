Tesla выпустила первый бюджетный автомобиль Model 3
Его стоимость в базовой комплектации – около $35 000
Первый бюджетный электромобиль Tesla Mode 3 был выпущен в воскресенье, 9 июля. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем Twitter
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Владельцем первой Model 3 станет сам Маск, первое фото автомобиля он выложил в своем Twitter. Изначально права на первый автомобиль принадлежали члену совета директоров Tesla Айре Эренпрайсу, так как он первым внес депозит, но он уступил права Маску в качестве подарка на 46-й день рождения
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Ранее Маск обещал, что первые 30 электромобилей покупатели получат уже 28 июля, в августе будет выпущено 100 электромобилей, в сентябре – 1500 машин (на фото: макет Mode 3)
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К декабрю автоконцерн будет производить 20 000 автомобилей ежемесячно, обещал Маск. «Еще до момента, когда он снял покрывало с автомобиля, на него сделали 115 000 предзаказов - то есть более 100 000 человек заплатили по $1000 за автомобиль, который они даже не видели», - писал Wired. На момент старта серийного производства у Tesla было 400 000 заказов на Model 3 (на фото: макет Mode 3)
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Стоимость Model 3 в базовой комплектации – около $35 000. Предыдущие модели (седан Model S и кроссовер Model X) в минимальной комплектации обходились покупателям в $84 000 (на фото: макет Model 3)
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