Коллапс на парковке Tesla

Jae C. Hong / AP

В феврале Маск написал сотрудникам, что работает над системой транспортировки, которая будет похожа на «американские горки с электрическими тележками (с мертвыми петлями, конечно!), обеспечивая быстрое и веселое передвижение по всему кампусу во Фримонте, ныряя в завод и выныривая из него и соединяя все парковочные площадки»

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