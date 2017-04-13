Коллапс на парковке Tesla
Создатель космических ракет и электромобилей Илон Маск называет вид из окна своего офиса «самым страшным кошмаром»
Илон Маск на наших глазах меняет привычные представления о возможностях транспортировки, создавая самоуправляемые и электромобили, готовясь отправлять граждан в космос, предлагая систему передвижения со сверхзвуковой скоростью Hyperloop. Но не может решить вполне земную проблему, пишет The Wall Street Journal, – как разместить автомобили своих сотрудников на парковках Tesla
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На парковке около штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто, шт. Калифорния, корреспондент WSJ наблюдал на днях, как утром парковщики носились по всей площадке, пытаясь «утрамбовать» как можно больше автомобилей
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Машины парковались бампер к бамперу и тянулись бесконечной чередой, перекрывая парковочную разметку
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Сотрудникам порой приходится парковаться даже борт к борту
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«Парковка – один из самых страшных моих ночных кошмаров: где нам всех разместить?», – сказал гендиректор Tesla во время недавней телеконференции с аналитиками, которые интересовались перспективами бизнеса компании на ближайший год
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В 50 км, на заводе Tesla во Фримонте, – аналогичная картина. Там работает 6000 сотрудников, а парковочных место только 4500
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Люди работают в несколько смен, но машины все равно нередко приходится пристраивать на бордюрах
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Автомобили паркуют на газонах
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А также других не предназначенных для парковки местах
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Один из сотрудников Tesla разместил фотографию штаб-квартиры SpaceX, другой компании Маска, также расположенной в Калифорнии, где на парковке много свободных мест. «Понимаешь, что папа Илон выбрал любимого ребенка… и это не ты», – гласит его комментарий
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Другой сотрудник Tesla размещает в Instagram присылаемые ему коллегами фотографии
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По его словам, делать это он начал от отчаяния около года назад, пишет WSJ
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На одной из фотографий старый Cadillac устроился на местах для мотоциклов. «Он думал, тут написано: “Парковка для лодок”», – гласит комментарий
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Коллапс на парковках Tesla отражает стремительный найм новых сотрудников компанией, которая в 2016 г. выпустила 76 000 автомобилей, на 2018 г. поставила себе цель в 500 000, а на 2020 г. – 1 млн
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За последние два года штат Tesla вырос примерно на 75% до более чем 17 000 сотрудников (без учета производителя солнечных панелей SolarCity, еще одной компании Маска, которую Tesla приобрела в 2016 г.)
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Tesla старается улучшить ситуацию, налаживая движение оборудованных Wi-Fi шаттлов и прокладывая дополнительные дорожки для велосипедов
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В феврале Маск написал сотрудникам, что работает над системой транспортировки, которая будет похожа на «американские горки с электрическими тележками (с мертвыми петлями, конечно!), обеспечивая быстрое и веселое передвижение по всему кампусу во Фримонте, ныряя в завод и выныривая из него и соединяя все парковочные площадки»
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Компании действительно необходимо улучшить ситуацию. На одной из фотографий в Instagram видна оставленная на ветровом стекле записка: «В следующий раз, когда заблокируешь выезд с парковки более чем сотне людей, проколем шины». Подпись – «Все»
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