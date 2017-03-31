SpaceX Илона Маска еще раз вошла в историю

SpaceX уже вошла в историю освоения космоса как производитель первого частного корабля, пристыкованного к МКС, и наиболее эффективных по стоимости запуска ракет, а также как компания, впервые осуществившая возврат на Землю отработавшей ракеты-носителя. 30 марта компания, основанная и возглавляемая Илоном Маском, впервые в истории произвела повторный запуск ракеты-носителя. В 18.27 по местному времени в космическом центре Кеннеди во Флориде был осуществлен успешный старт ракеты Falcon 9, первая ступень которой с девятью двигателями уже использовалась в апреле 2016 г. для доставки груза на Международную космическую станцию. После этого она вернулась и приземлилась на специальную платформу в Атлантическом океане. Подготовка возвращенной ракеты-носителя к новому старту заняла четыре месяца. В дальнейшем SpaceX планирует сократить этот срок до нескольких дней.

В четверг 70-метровая Falcon 9 вывела на орбиту спутник связи массой 5,3 т люксембургской компании SES. Последняя активно поддерживает деятельность SpaceX по разработке и совершенствованию технологии использования многоразовых ракет-носителей. «Это прекрасно и для отрасли, и для нас. Уверен, за нами выстроится очередь», – говорил перед запуском Мартин Холлиуэл, директор по технологиям SES.

Через несколько минут после старта первая ступень вернулась на Землю и совершила контролируемую посадку на платформу в Атлантическом океане. Пока SpaceX намерена только один раз повторно использовать носитель; в будущем она, вероятно, будет смотреть, возможно ли многоразовое использование.

Сейчас минимальная стоимость запуска Falcon 9 с полезной нагрузкой (вывод до 5,5 т на геопереходную орбиту) составляет $62 млн. Запуск с использованием возвращенной первой ступени будет стоить на 30% дешевле, или около $40 млн, заявлял ранее Маск.

Конкурент Falcon 9, российская ракета-носитель «Протон-М», пока предлагает клиентам сопоставимые цены. В 2015 г. генеральный конструктор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Александр Медведев на вопрос ТАСС о стоимости запуска «Протона» ответил: «До недавнего времени – до $100 млн, сейчас снизили до $70 млн, даже $65 млн, чтобы конкурировать с Falcon».

Одна из главных целей Маска и его коллег, впрочем, – не просто удешевление запусков как таковое, но пилотируемый полет вокруг Луны через несколько лет и в дальнейшем – освоение Марса. Для этого необходим целый флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов, говорилось на одной из прошлогодних презентаций SpaceX. Себестоимость отправки в космос одного человека составит, по словам Маска, примерно $200 000, то есть «сравняется с медианной ценой дома в США».

Red Huber / Orlando Sentinel / TNS via Getty Images Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, впервые запустила крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя 1/8 SpaceX 30 марта в космическом центре Кеннеди во Флориде осуществлен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9 2/8 SpaceX На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями вывела на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник компании SES. На фото: момент приземления первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You 3/8 SpaceX Повторное использование носителей может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты 4/8 SpaceX На нынешнем этапе SpaceX обещает снизить стоимость запуска на 10%, а через несколько лет экономия должна достичь 30% 5/8 SpaceX Правда, финансовые расчеты компании показывают, что увидеть положительный экономический эффект от внедрения многоразовых ракет-носителей можно будет лишь к концу десятилетия 6/8 Три вернувшиеся ступени в ангаре стартового комплекса Однако на дальнейшие десятилетия SpaceX строит грандиозные планы. На фото: вернувшиеся ступени в ангаре 7/8 Refugio Ruiz / AP В одной из прошлогодних презентаций SpaceX (на фото Илон Маск) речь шла о создании целого флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов 8/8

Запуск Falcon 9 в четверг прошел без задержек и технических сбоев. Двигатели, как и должны были, отключились примерно через 2 минуты 45 секунд после старта, а примерно через минуту капсула со спутником отделилась от ракеты. После того как она направилась на орбиту, Маск появился перед телекамерой, заявив, что это «невероятный день» для всей его команды, увенчавший 15 лет планирования и «множества трудных шагов на пути» к тому, чтобы сделать то, что когда-то казалось невозможным. Он назвал это «великим днем не только для SpaceX, но для космической отрасли в целом».

«В конечном итоге это будет гигантской революцией в сфере космических полетов», – добавил он. «Поздравляем SpaceX с еще одним историческим запуском!» – написала в твиттере NASA.

Достижение SpaceX действительно может стать существенным толчком для развития индустрии коммерческих запусков. Усилия частных предпринимателей, таких как Маск, основатель Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос и ряд других, способствуют ее преображению в том, что касается частоты полетов, гибкого графика запусков и стоимости. Ни один другой государственный или поддерживаемый государство производитель крупных ракет на жидкостных двигателях не смог сделать того, что в четверг удалось SpaceX, отмечает The Wall Street Journal.

В этом году SpaceX уже произвела четыре успешных запуска и планирует еще 20-24 до конца года. У нее есть контракты с NASA на $4,2 млрд на доставку грузов на МКС с помощью ее беспилотного корабля Dragon. SpaceX также разрабатывает пилотируемый корабль Dragon V2; в 2014 г. NASA подписала с ней контракт по доставке астронавтов на МКС на $2,6 млрд. Предполагается, что он сможет перевозить до семи астронавтов. Первая пилотируемая миссия Dragon V2на МКС планируется на май 2018 г.

В апреле 2014 г. вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин, курирующий вопросы развития космонавтики, писал в Twitter, что Россия может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС, посоветовав им вместо «Союзов» воспользоваться батутом. В мае 2016 г. Рогозин заявил на коллегии Министерства промышленности и торговли, что Россия «никогда не догонит» США в космосе, даже если повысит производительность в 1,5 раза. Если российская промышленность не будет стремиться к высокой производительности и не будет бороться с бюрократией, то мы в России «так и будем смотреть на NASA и Илона Маска», передавал слова Рогозина «Интерфакс».