Кремль верит в способность Роскосмоса конкурировать с компаниями Илона Маска

В Кремле внимательно следят за технологическими прорывами компаний миллиардера Илона Маска, уверены, что Роскосмос может с ними достойно конкурировать, передает ТАСС. Это 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. SpaceX накануне впервые и успешно провела повторное использование ступени ракеты Falcon 9 при запуске и добилась успешной посадки этой ступени на подготовленную платформу.

«За технологическими прорывами следят очень внимательно и в Кремле, и в профильных ведомствах. Развитие вот таких технологий будет приниматься во внимание и специалистами нашей космической отрасли», - заявил Песков. Роскосмос, по его словам, сейчас проходит через период трансформации, его руководитель Игорь Комаров неоднократно докладывал Владимиру Путину о наличии достаточно передовых и прорывных разработок, над которыми работают российские специалисты. По оценке Пескова, сейчас имеет место «достаточно жесткая конкуренция». «У нас есть все основания полагать, что мы достойно можем принимать участие в этой конкуренции», - добавил чиновник.