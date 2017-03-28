Илон Маск планирует революцию
Первый повторный запуск ракеты-носителя может состояться в четверг
Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя
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На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9
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На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник. На фото: момент приземления первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You
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Повторное использование носителей может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты
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На нынешнем этапе SpaceX обещает снизить стоимость запуска на 10%, а через несколько лет экономия должна достичь 30%
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Правда, финансовые расчеты компании показывают, что увидеть положительный экономический эффект от внедрения многоразовых ракет-носителей можно будет лишь к концу десятилетия
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Однако на дальнейшие десятилетия SpaceX строит грандиозные планы. На фото: вернувшиеся ступени в ангаре
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В одной из прошлогодних презентаций SpaceX (на фото Илон Маск) речь шла о создании целого флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов
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