Наукоемкие технологии

Илон Маск планирует революцию

Первый повторный запуск ракеты-носителя может состояться в четверг
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Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя
NASA
Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя
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На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9
SpaceX
На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9
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На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник. На фото: момент приземления первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You
SpaceX
На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник. На фото: момент приземления первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You
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Повторное использование носителей может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты
SpaceX
Повторное использование носителей может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты
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На нынешнем этапе SpaceX обещает снизить стоимость запуска на 10%, а через несколько лет экономия должна достичь 30%
SpaceX
На нынешнем этапе SpaceX обещает снизить стоимость запуска на 10%, а через несколько лет экономия должна достичь 30%
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Правда, финансовые расчеты компании показывают, что увидеть положительный экономический эффект от внедрения многоразовых ракет-носителей можно будет лишь к концу десятилетия
SpaceX
Правда, финансовые расчеты компании показывают, что увидеть положительный экономический эффект от внедрения многоразовых ракет-носителей можно будет лишь к концу десятилетия
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Однако на дальнейшие десятилетия SpaceX строит грандиозные планы. На фото: вернувшиеся ступени в ангаре
Три вернувшиеся ступени в ангаре стартового комплекса
Однако на дальнейшие десятилетия SpaceX строит грандиозные планы. На фото: вернувшиеся ступени в ангаре
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В одной из прошлогодних презентаций SpaceX (на фото Илон Маск) речь шла о создании целого флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов
Refugio Ruiz / AP
В одной из прошлогодних презентаций SpaceX (на фото Илон Маск) речь шла о создании целого флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов
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  • Возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX, пытающаяся развивать технологии многоразовых космических аппаратов, планирует на этой неделе впервые запустить крупную ракету при помощи использовавшегося ранее носителя
  • На четверг в космическом центре Кеннеди во Флориде намечен запуск с уже использовавшейся ранее для доставки груза на МКС первой ступенью ракеты-носителя Falcon 9
  • На этот раз Falcon 9 с опробованными ранее в полете девятью жидкостными двигателями должна вывести на околоземную орбиту европейский коммерческий спутник. На фото: момент приземления первой ступени Falcon 9 на платформу Of Course I Still Love You
  • Повторное использование носителей может значительно сократить стоимость запусков, однако эффект вряд ли проявится ранее чем через несколько лет, предупреждают эксперты
  • На нынешнем этапе SpaceX обещает снизить стоимость запуска на 10%, а через несколько лет экономия должна достичь 30%
  • Правда, финансовые расчеты компании показывают, что увидеть положительный экономический эффект от внедрения многоразовых ракет-носителей можно будет лишь к концу десятилетия
  • Однако на дальнейшие десятилетия SpaceX строит грандиозные планы. На фото: вернувшиеся ступени в ангаре
  • В одной из прошлогодних презентаций SpaceX (на фото Илон Маск) речь шла о создании целого флота многоразовых ракет, которые могут дозаправляться в космосе и регулярно доставлять на Марс колонистов
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