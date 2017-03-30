Илон Маск вошел в шорт-лист премии «Глобальная энергия»

Основатель и руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск вошел в шорт-лист Международной энергетической премии «Глобальная энергия». Шорт-лист опубликован на сайте организатора премии, ассоциации «Глобальная энергия», Маск номинируется на эту награду «за исключительные организационные и научные усилия, направленные на создание совершенно нового, экологически чистого электромобиля и аккумуляторов энергии».

Международный комитет голосованием выберет лауреатов премии 4 апреля, их имена будут объявлены 6 апреля, тогда же будет назван размер денежной части премии.

В шорт-лист вошли представители Австралии, Великобритании, Германии, Испании, России, США и Швейцарии. Кроме Маска, это Дарендра Йоги Госвами (США), Михаэль Гретцель (Швейцария), Игорь Грехов (Россия), Мартин Грин (Австралия), Матео Кортес (Испания), Илон Маск (США), Юрий Оганесян (Россия), Виктор Орлов (Россия), Генри Снейт (Великобритания), Ганс Йоахим Шелльнхубер (Германия). Пятеро из них работают в области возобновляемых источников энергии. Второе место по «востребованности» заняла электроэнергетика, на третьем месте – ядерная энергетика, отмечают организаторы. Всего на награду выдвигались 186 ученых из 31 страны, шорт-лист был составлен по результатам оценок международных экспертов и рабочей группы международного комитета премии.

Вручаться премия будет на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума в начале июня 2017 г. Премия «Глобальная энергия» - независимая международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики, которые способствуют эффективному использованию энергетических ресурсов и экологической безопасности. Она была учреждена в 2002 г. Премиальный фонд составляет 39 млн руб. в год, напоминает ТАСС. Ее лауреатами стали 34 ученых из России, Великобритании, Германии, США, Франции, Украины, Японии и других стран.