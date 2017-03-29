ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4290 от 29.03.2017 под заголовком: Маск соединит мозг с компьютером

Илон Маск создает технологию подключения человеческого мозга к компьютеру

Он хочет помочь людям не отставать от машин
Илон Маск предлагает расширить возможности человеческого мозга за счет искусственного интеллекта
Илон Маск предлагает расширить возможности человеческого мозга за счет искусственного интеллекта
ERIC PIERMONT / AFP

Информированные источники сообщают, что в деловой империи Маска наряду с Tesla и SpaceX появилась еще одна компания, Neuralink. Она разрабатывает технологию так называемого нейронного кружева, основанную на имплантации в мозг человека крошечных электродов, по которым человек будет обмениваться мыслями с компьютером. Сообщается также, что Маск, лично сделавший много для создания новой компании, возможно, примет активное участие и в управлении ею. На просьбу прокомментировать новость предприниматель не ответил.

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