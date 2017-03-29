Илон Маск создает технологию подключения человеческого мозга к компьютеру

Илон Маск предлагает расширить возможности человеческого мозга за счет искусственного интеллекта
ERIC PIERMONT / AFP
Информированные источники сообщают, что в деловой империи Маска наряду с Tesla и SpaceX появилась еще одна компания, Neuralink. Она разрабатывает технологию так называемого нейронного кружева, основанную на имплантации в мозг человека крошечных электродов, по которым человек будет обмениваться мыслями с компьютером. Сообщается также, что Маск, лично сделавший много для создания новой компании, возможно, примет активное участие и в управлении ею. На просьбу прокомментировать новость предприниматель не ответил.