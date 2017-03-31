Брак космического масштаба
- Павел Аптекарь
- / Ведомости
Возвращение Воронежскому механическому заводу (ВМЗ) всех произведенных двигателей для ракет «Протон-М» отражает продолжение системного кризиса в отрасли. Но есть и плюс: возврат – знак того, что руководство отрасли не намерено до последнего скрывать производственные дефекты.
В четверг гендиректор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов сообщил в интервью «РИА Новости», что в Воронеж для переборки вернется 71 двигатель – в них обнаружен не предусмотренный технологией припой. Ранее сообщалось, что неисправности выявлены на трех «Протонах-М» (это 15 агрегатов). Новые данные означают, что неисправной признана продукция завода примерно за 1,5–2 года работы – беспрецедентный случай в истории отечественной космонавтики.
Нынешний отзыв двигателей не связан с последним нештатным запуском «Протона-М» летом 2016 г. (спутник пришлось доводить на заданную орбиту), но отражает глубину системного кризиса в отрасли. По мнению научного руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, серия неудач (в том числе потери ракет при запусках) вызвана устаревшим, не обновлявшимся с 2000-х гг. оборудованием в отрасли и накопившимися из-за этого технологическими проблемами. Использование припоя, не предусмотренного документацией, – вопиющее нарушение. Однако признать и устранить брак на земле лучше, чем скрывать его, дожидаясь потери ракеты и установленных на ней дорогостоящих спутников, считает редактор журнала «Новости космонавтики» Игорь Афанасьев.
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