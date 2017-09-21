Иномарки могут подорожать с нового года

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Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 г. должны вырасти на 58,4 млрд руб. до 223,4 млрд А. Гордеев / Ведомости

С 1 января 2018 г. на 15% может вырасти утилизационный сбор на колесные и самоходные транспортные средства, выпускаемые в России и ввозимые в нашу страну. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2018–2020 гг. «Ведомости» ознакомились с документом. Это принесет федеральному бюджету в 2018 г. дополнительно более 28 млрд руб.

Правительство 18 сентября уже в целом одобрило подготовленный Минфином проект бюджета, при этом премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития до 22 сентября доработать документ для последующего внесения в Госдуму.

Общие поступления утилизационного сбора в федеральный бюджет в 2018 г. должны вырасти на 58,4 млрд руб. до 223,4 млрд, в 2019 г. – до 259,8 млрд, в 2020 г. – до 267,9 млрд руб. Помимо индексации эти цифры учитывают прогноз роста производства и импорта транспортных средств и введение с 2019 г. сбора на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения по адвалорной ставке 7%, говорится в пояснительной записке.

Утилизационный сбор был введен в 2012 г. одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Базовая ставка для легковых машин – 20 000 руб., для грузовиков и автобусов – 150 000 руб., также используются коэффициенты в зависимости от параметров машин. Сначала сбор платили только импортеры, а местные заводы могли взять обязательства по утилизации. После критики со стороны Евросоюза с 2014 г. сбор начали платить все. Но почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые со сборами.

В 2016 г. правительство индексировало ставки утилизационного сбора на 65%, ссылаясь на ослабление рубля. Основная причина предыдущей и предполагаемой новой индексации – желание защитить автопром, представленный отечественными и иностранными брендами, от снижения ввозных пошлин на автомобили, предусмотренного условиями вступления в ВТО, поясняют сотрудники двух автоконцернов. Очередное снижение этих ставок произошло в сентябре 2017 г.: на легковые автомобили, например, они сократились с 23 до 20%, через год дойдут до 17%, а в 2019 г. достигнут финального значения – 15%.

Сейчас за новую легковую машину с двигателем 1–2 л нужно платить 44 200 руб., с мотором 2–3 л – 84 400 руб., приводит данные один из собеседников. Расходы по тяжелым грузовикам превышают 400 000 руб., добавляет сотрудник другого автопроизводителя.

Если система промышленных субсидий сохранится, то индексация сбора не повлияет на цены большинства производимых в России автомобилей. Но подорожают импортируемая техника и выпускаемая без соглашений о промсборке, считают сотрудники двух автоконцернов. По их мнению, индексация сбора также приведет к еще большему снижению импорта автомобилей, который и так с 2012 по 2016 г. упал почти в 5 раз из-за развития локального производства, ослабления рубля и сокращения продаж автомобилей. По мнению сотрудника другого автоконцерна, импорт в 2018 г. постепенно отыграет падение, вызванное индексацией утилизационного сбора, по мере привыкания потребителей к новым ценам и при условии стабильного курса рубля. «Индексация на 15%, конечно, неприятная мера, но не радикальная», – замечает он.

«Мы в курсе этих планов и будем готовы работать в новых условиях», – сказал только представитель «АвтоВАЗа». Представители других автоконцернов на вопросы не ответили или отказались от комментариев.

Впрочем, есть шанс, что сбор повышен не будет. Против индексации выступает Минэкономразвития, говорит представитель министерства. Причины он не раскрыл. Один из федеральных чиновников пояснил, что Минэкономразвития считает размеры утилизационного сбора необоснованными и не подтвержденными расчетами. Минэкономразвития готово обсуждать вопрос индексации утилизационного сбора, когда будет предоставлено финансово-экономическое обоснование инициативы, добавляет собеседник. Представители Минпромторга и Минфина на вопросы не ответили.

Индексация хоть и учтена Минфином в доходной части проекта бюджета, но это не такой большой источник дохода, как, например, акцизы, и министерство может использовать эту инициативу как элемент торга по другим вопросам и в итоге отказаться от нее или, например, снизить размер индексации, комментирует Александра Суслина из Экономической экспертной группы.