10 самых продаваемых иномарок в первые полгода 2017-го
В лидеры рейтинга вышли три «корейца»
Самая популярная на рынке новых иномарок в России за первую половину 2017 г. – корейская модель KIA Rio. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «Автостат», основываясь на данных регистрации новых автомобилей. Обладателями Rio стали 46 200 россиян, что на 17% больше, чем в январе - июне 2016 г.
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По итогам полугодия KIA Rio удалось сместить прошлогоднего лидера Hyundai Solaris на второе место. В первом полугодии 2017 г. россияне приобрели 32 700 новых Solaris, что на 28,7% меньше, чем год назад
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В тройку лидеров вошел корейский кроссовер Hyundai Creta, его продажи составили 24 100 штук
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На четвертом месте немецкий седан Volkswagen Polo (продажи – 21 700 штук, +1,7% к 2016 г.)
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Замыкает пятерку лидеров французский кроссовер Renault Duster (продажи – 19 800 штук, -15%)
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Продажи Toyota RAV4 – 16 000 штук, -0,9%
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Chevrolet Niva «Автостат» тоже причисляет к иномаркам, указывая продажи за полгода – 14 400 штук, -0,7%
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Продажи Renault Kaptur составили 14 100 штук
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Toyota Camry – 14 000 штук, +6,1%
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Замыкает топ-10 Skoda Rapid, продажи – 13 900, рост к 2016 г. 11,9%. В общей сложности по итогам первого полугодия 2017 г. продажи иномарок в России составили 522 030 штук (+6,5%), что соответствует доле в 78%, подытожил «Автостат»
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