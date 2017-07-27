10 самых продаваемых иномарок в первые полгода 2017-го

Евгений Разумный / Ведомости

По итогам полугодия KIA Rio удалось сместить прошлогоднего лидера Hyundai Solaris на второе место. В первом полугодии 2017 г. россияне приобрели 32 700 новых Solaris, что на 28,7% меньше, чем год назад

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