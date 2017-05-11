Kia перестала импортировать автомобили в Россию

Теперь Kia торгует в России только автомобилями локальной сборки, сообщил «Автотор» и подтвердил представитель Kia

Статья опубликована в № 4318 от 11.05.2017 под заголовком: Kia обжилась в России

На калининградском «Автоторе» начался выпуск компактного Kia Picanto, сообщил автозавод в среду, 10 мая. Модель производится с конца апреля, уточнил представитель Kia. Это самый дешевый автомобиль в линейке корейского бренда – стоит от 539 900 руб. В 2016 г. на него пришелся всего 1% общих продаж марки в России, лидирующей среди иностранных автомобильных брендов.