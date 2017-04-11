Рынок новых автомобилей вырос год к году впервые с декабря 2014 года

Рынок впервые показал уверенный рост год к году с декабря 2014 г.
М. Стулов / Ведомости
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в марте 2017 г. увеличились на 9,4% год к году до 137 894 шт., согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). С марта 2016 г. это второй месячный показатель в натуральном выражении после декабря 2016 г., когда было продано 145 670 машин. К тому же рынок впервые показал уверенный рост год к году с декабря 2014 г. (тогда продажи год к году выросли на 2,4%). Рост продаж обусловлен эффектом низкой базы последних нескольких лет, на фоне которой незначительный прирост в единицах выглядит как значительное увеличение в процентах, объясняет руководитель практики по работе с компаниями автомобильного сектора КПМГ Ульрик Андерсен. По сравнению с мартом 2015 г. продажи в марте 2017 г. сократились на 1,4%, свидетельствует статистика.